Daniel Oprița, un nou atac la jucători după Slobozia – Steaua 1-0: “Greșeli uluitoare!”

. După înfrângerea cu Unirea Slobozia, scor 1-0, Daniel Oprița a răbufnit. Antrenorul “roș-albaștrilor” a dat vina pe jucătorii săi pentru golul primit. Tehnicianul le atrage atenția fotbaliștilor pentru greșelile din apărare.

Daniel Oprița, după înfrângerea cu Unirea Slobozia 1-0

După înfrângerea cu Unirea Slobozia, scor 1-0, Daniel Oprița s-a arătat supărat pe jucătorii săi și a răbufnit. Tehnicianul le atrage atenția fotbaliștilor pentru greșelile din apărare, cele care au adus și golul din repriza secundă. Oprița este de părere că unii dintre sportivii de la CSA Steaua arată bine doar pe hârtie, nu și în teren.

“O echipă arțăgoașă, care așteaptă greșeala. Nu putem să scăpăm de lucrurile acestea, i-am și rugat astăzi pe fundașii centrali să nu mai facă greșeli. Am fost echipa care am încercat mai mult să punem presiune. Important e să marcăm, să dăm goluri și să jucăm fotbal.

M-am uitat la meciul trecut dintre Șelimbăr și Slobozia, fără să se supere cineva pe mine, dar nici nu am avut ce să scot la vizionare. Și terenul a fost unul greu astăzi, dar trebuia să ne batem și noi ca ei în anumite situații.

Sunt greșeli uluitoare ale jucătorilor mei, nu ar trebui să apară. Mi-aș fi dorit să legăm mai multe rezultate bune și chiar speram să terminăm pe primul loc în iarnă. Sunt jucători care au avut pretenții prea mari, dar nu arată. Asta mă deranjează. În CV arătau bine unii jucători, dar ca joc sunt departe de așteptările mele.

Am plecat la vestiare la finalul partidei. Și la victorie fac asta. Am fost supărat și am mers să mă liniștesc. Nu e ușor, dar sperăm la cel puțin 4 victorii și un egal să obținem în următoarele 5 meciuri”, a spus Daniel Oprița după meci. la .

Oprița vrea să plece de la CSA Steaua

Daniel Oprița spune că el și jucătorii săi au intrat în criza în care se află echipa și este datoria lor să iasă din acest moment greu. Antrenorul formației din eșalonul secund a spus că în vară a vrut să plece de la CSA Steaua. .

“A fost stresul pentru că l-am creat eu. Nu cred că ar trebui să fie această presiune aici. Indiferent de rezultat, același discurs l-aș fi avut. Probabil avem și mai mulți jucători vechi, le e și lor mai greu, sunt uzați…

Am intrat în criza asta, dar tot noi trebuie să scoatem echipa de aici. Dar ați văzut că noi încercă să facem spectacol. Nu avem drept de promovare, dar încercăm să jucăm fotbal. Toată lumea mă întreabă ce fac după fiecare meci, eu și cu Burcă (n.r. râde). Ce să vorbim de Burcă, chiar dacă retrogradează Dinamo nu ar trebui să fie criticat.

Eu în vară am vrut să plec, nu am vrut să stau. Chiar am vrut să plec, îmi ajunge, am stat doi ani fără promovare. Aș fi vrut să fiu și eu cu Burcă, Dorinel (n.r. Munteanu), Leo Grozavu în Liga 1, mi-am câștigat dreptul și nu din vina mea nu am ajuns acolo.

(n.r. De ce nu ați plecat?) Pentru că nu m-au lăsat. Mi s-a spus că trebuie să stau și să îmi respect contractul pentru că se va rezolva cu promovarea. Am vrut să plec, nu am vrut să stau doar așa. M-am înțeles cu o echipă din Liga 2″, a declarat Daniel Oprița.