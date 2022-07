Daniel Pancu dă de pământ cu Rapid, după ce a fost umilită de Slavia Praga: „N-am auzit vreo scuză. Pierzi 1-7 și nu se întâmplă nimic? Să nu spun mai multe…”

Rapid are planuri mărețe pentru sezonul 2022-2023. Anul viitor este centenarul clubului din Giulești, iar toată suflarea alb-vișinie așteaptă o performanță importantă. Giuleștenii au cel mai greu start de SuperLiga. În primele trei etape vor da peste CFR Cluj, FCSB și U Craiova, iar ultimul amical le-a tăiat elanul.

Daniel Pancu, foc și pară după ce Rapid a fost zdrobită de Slavia Praga, scor 7-1: „Nu avem voie să ne facem de rușine! S-a trecut prea ușor peste!”

În , Rapid a dat piept cu Slavia Praga. Vicecampioana Cehiei i-a zdrobit pe alb-vișinii, scor 7-1, rezultat care a declanșat furia lui Daniel Pancu. Legenda Giuleștiului s-a enervat că șefii Rapidului nu a luat nicio măsură dură după această umilință.

„E rușinos. Este totuși un meci internațional. Rapid, după revenirea din faliment, cel puțin cât am fost eu antrenor, a bătut echipe de primă ligă din Turcia în amicale. Le spuneam că avem nevoie de imagine internațională, nu avem voie să ne facem de rușine.

S-a trecut ușor peste acest rezultat. Să nu spun mai multe… Nu am auzit pe nimeni să spună o urmă de scuză. Botoșani a făcut 0-0 împotriva campioanei Cehiei… Știu istoria Rapidului foarte bine, un rezultat de acest gen nu a mai existat!

Se poate întâmpla, doar că atitudinea de după nu mi-a plăcut. E vorba de Rapid! Pierzi 7-1 și nu se întâmplă nimic?”, a declarat Daniel Pancu, la , în emisiunea „Liga Digi Sport”.

Pe fotbaliștii lui Adrian Mutu îi așteaptă infernul și în prima etapă din SuperLiga. Sâmbătă, 16 iulie, de la ora 21:30, Rapid joacă în Gruia împotriva campioanei României CFR Cluj.

Giuleștenii așteaptă ridicarea interdicției la transferuri. Julio Cesar și-a primit datoria

În săptămâna premergătoarea începerii campionatului, rapidiștii au primit și o veste bună, chiar de la unul dintre patroni. Victor Angelescu a anunțat că brazilianului Julio Cesar .

„Am făcut plata către Julio Cesar, pentru că nu voiam să riscăm nimic din punct de vedere sportiv. Considerăm în continuare că decizia este una nedreaptă, deoarece noi am luat totul de la zero, am plătit deja pentru a duce mai departe numele Rapid, și astfel vom continua acțiunea în instanță, însă am preferat să plătim pentru ca suporterii noștri să fie siguri că binele clubului este întotdeauna pe primul loc.

În astfel de momente, clubul are nevoie ca acționarii să îi fie alături și să ofere siguranță! Uniți, suntem de neclintit!”, a transmis Victor Angelescu.