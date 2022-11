Daniel Pancu salută regula U21, dar crede că România va rata prezența la Euro 2024: „Noi putem să mai obținem calificări doar conjuctural”. Video

. Daniel Pancu a explicat problemele cu care s-a confruntat înainte de aceste meciuri.

Daniel Pancu și provocările postului de selecționer al României U20: „E foarte, foarte multă analiză și foarte puțină practică!”

„Pancone” a vorbit la podcastul Victory Extra Time Show, moderat de Marian Codirlă, iar selecționerul vede această oportunitate drept o mare provocare.

„E o postură total diferită! Dar iubesc echipa națională, pentru că am fost jucător la toate loturile. Poate a venit puțin mai repede postura asta cu care nu eram obișnuit, dar e un prilej de a acumula foarte multă experiență în partea asta de analiză”, s-a destăinuit rapidistul.

Aflat încă la început de carieră în antrenorat, Daniel Pancu s-a lovit la România U20 de un stil de lucru total diferit: „E foarte, foarte multă analiză și foarte puțină practică. Nu am mai mult de două antrenamente la dispoziție pentru a pregăti jocurile. La U20 jucăm într-un turneu de elită în care întâlnim adversari mult mai bine cotați, din țări cu un fotbal mult mai bine dezvoltat”.

Daniel Pancu: „Din păcate aria de selecție este incredibil de redusă”

Daniel Pancu are însă foarte multe bătăi de cap: „Toate meciurile sunt grele, iar la noi din păcate aria de selecție este incredibil de redusă. Sunt la a doua acțiune și întâlnesc aceleași probleme. Nu prea am de unde alege”.

Chiar și în aceste condiții, a recurs la o soluție radicală și a schimbat din temelii lotul: „Am căutat să aduc jucătorii de la Campionatul European U19, chiar dacă ei nu jucau. Am vrut doar să îi cunosc, că au fost la un turneu final și viitorul este al lor.

Acum lucrurile s-au schimbat și zece jucători nu au mai fost convocați la această acțiune din cauza lipsei minutelor. Să vii să joci fără tonus, fără ritm de joc împotriva unor adversari mult superiori pe hârtie e imposibil”, a mai explicat Pancu.

Daniel Pancu: „Oare ce s-ar întâmpla cu fotbalul românesc dacă nu ar exista regula asta tineri?!”

Daniel Pancu e de părere că decizia FRF de a impune un jucător U21 este un mare câștig: „Oare ce s-ar întâmpla cu fotbalul românesc dacă nu ar exista regula asta tineri? Nu știu de unde am mai face selecție la naționala U21 și U20. Ar fi o problemă mare de tot!”.

Pancu știe și care e cea mai mare problemă a fotbalului românesc: „Eu am făcut parte și din generația asta care a venit imediat după cea de Aur și lăsaseră o moștenire grea în urmă. Am mai prins generația Chivu, Mutu, Lobonț, Rădoi, Raț, care juca în Champions League sau în Cupa UEFA până în fazele superioare și asta se simțea la echipa națională.

O problemă mare acum sunt cluburile de la care provin jucătorii. Inclus cei din România, cu excepția lui CFR Cluj, care mai face câte un rezultat bun pe plan european. Ați văzut ce s-a întâmplat cu FCSB”.

De ce avem probleme cu echipe ca Macedonia, Bosnia, Muntenegru sau chiar Armenia

România are dificultăți reale cu echipe care sunt considerate inferioare cel puțin pe hârtie și cu care în trecut nu aveam nicio problemă: „Vrei nu vrei, echipele astea care erau sub noi, Macedonia, Bosnia, Muntenegru, chiar Armenia, au jucători la AS Roma sau la Manchester United atâția ani. Noi putem să mai obținem calificări doar conjuctural și cu foarte multă șansă.

Adică la meciurile decisive să ai un portar într-o formă extraordinară, să ai toți jucătorii apți și adversarul să aibă câteva absențe importante și să fie într-o zi mai proastă”.

Chiar dacă Pancu admite că am avut noroc la tragerea la sorți, fostul fotbalist se teme că e aproape imposibil să ne calificăm la EURO 2024: „Cred că o grupă mai ușoară, dar în ghilimele ușoară, nu puteam avea! Dintre toți adversarii posibili… Doar că este o grupă în care Israel are jucători în Champions League, echipe în cupele europene. Nu mi se pare un adversar de care să spui că România câștigă sigur cu el.

Dacă am avea ceva în plus față de campaniile trecute, cred că generația asta care a fost la turneul din Italia ajunge la maturitate. Noi oricum nu maturizăm mai greu. Ăsta ar putea fi atu al nostru”.