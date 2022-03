Fiorosul Ramzan Kadîrov, văzut prin ochii lui Daniel Pancu și Florentin Petre, foști jucători ai lui Terek Groznîi: „Are un spirit de luptă incredibil!” Exclusiv

este temutul lider al cecenilor, care a fost în război împotriva Rusiei și devenit între timp aliatul lui Vladimir Putin. Cecenii seamănă spaima în războiul din Ucraina, unde Kadîrov a trimis 12.000 pe soldați, considerați trupe de elită ale armatei ruse.

Interviu cu Daniel Pancu și Florentin Petre despre Cecenia și președintele Ramzan Kadîrov: „Dintre toți liderii pe care i-am întâlnit, m-a impresionat cel mai mult”

Pancone, cum a fost în Cecenia?

– Pentru mine, cecenii sunt un popor exemplu tot timpul! Au naționalismul foarte, foarte mare, dau dovadă de o putere și o forță incredibilă! Își dau viața oricând pentru țara lor. În războiul cecen, un soldat era echivalentul a zece ruși! E același lucru și cu ucrainenii! E aceeași paritate. Așa îți dai seama cu adevărat despre forța și puterea lor. E un conflict pe viață acolo. Când nu vor mai fi pro-ruși acolo, vor apărarea din nou separatiștii și vor fi conduși tot de ruși.

Sunt chiar atât de naționaliști și fanatici?

– Deci ca să înțelegi. Eu am jucat și în Turcia, care e la fel un popor foarte naționalist, dar n-am văzut așa ceva. Nu la nivelul cecenilor. Neam de luptători și naționaliști! Fără doar și poate.

Daniel Pancu: „Erau atacuri kamikaze săptămânal! Femei și bărbați care se aruncau în aer lângă poliția rusă”

Au fost probleme cât ai jucat la Groznîi?

– Noi nu veneam acolo decât cu două zile înainte de meci. Ne pregăteam și stăteam în Rusia. Se auzeau într-adevăr focuri de arme și bubuituri noaptea și Florentin Petre și Mărgăritescu vă pot confirma. Nu am ieșit niciodată în Groznîi pe străzi, doar mergeam la antrenamente. Nu a fost nicio problemă și nu a fost niciun atentat la adresa fotbaliștilor, dar în schimb erau atacuri kamikaze săptămânal! Femei și bărbați care se aruncau în aer lângă poliția rusă.

De ce sunt atât de buni cecenii în luptă?

– Au războiul în sânge! Eu cred că e echipa la care m-am simțit cel mai bine din punct de vedere al luptătorului. Și la Rapid și Beșiktaș m-am simțit extraordinar, dar acolo a fost ceva aparte. Ca spirit de luptă, acolo m-am simțit cel mai bine, pentru că atunci când colegii mei intrau pe teren, era ca la război! Suporterii erau destul de pașnici.

Daniel Pancu: „Veneau juniori de 18-19 ani. Când puneai mâna pe ei, ziceai că pui mâna pe piatră! Mamele lor au gleznele ca unii bărbați!”

Ce te-a șocat cel mai mult la ei?

– Ca să îți dau un exemplu, veneau juniorii de la Terek, care aveau 18-19 ani… Îți dau cuvântul meu: când puneai mâna pe ei, ziceai că pui mâna pe piatră direct! Sunt genetic așa, de când se nasc! Mamele lor au gleznele ca unii bărbați! Dacă vezi femeile cecene o să rămâi surprins. Sunt cu arma în mână pe stradă. Erau permanent gărzi pe străzi, dar acum e mult mai bine. După noi au fost și Torje, Iancu, Grozav și au locuit în Groznîi.

Ce poți să îmi spui de liderul lor, Ramzan Kadîrov?

– El a venit la putere în 2007, după ce cu un an în urmă l-au aruncat cu tribuna în aer pe tatăl lui, Ahmad, la un meci al lui Terek. Știu că s-a dus în trening și în pantofi la Kremlin la Putin și i-a zis că va fi de partea lui. Și în Turcia am fost invitat de diverși miliardari la prânzuri sau cine de unul singur, dar dintre toți oamenii puternici pe care i-am întâlnit în viața mea, Ramzan m-a impresionat cel mai mult!

Ramzan Kadîrov a luat masa cu Daniel Pancu înainte de întâlnirea cu Putin: „E cea mai mare formă de respect! M-a impeesionat!”

De ce Ramzan?

– Pentru că e născut lider, e un luptător prin excelență și am o amintire foarte puternică legată de el. Înainte de o întâlnire cu Putin în Rusia, i-a întârziat avionul două ore și a venit căpitanul de echipă să mă ia cu mașina. Ramzan Kadîrov voia să stea cu mine alea două ore cât a întârziat Putin și să petrecem timpul împreună la masă. E cea mai mare formă de respect! Își dorea să mă vadă, ce gândesc și ce simt. Deci pot spune că am avut o relație excelentă și o am în continuare.

Îl respect enorm pe Ramzan Kadîrov. Problemele cu războiul mă depășesc și nu vreau să fac comentarii politice. Eu vorbesc despre Ramzan ca om. Eram într-o localitate în Rusia, Cislovosk, iar aeroportul era la vreo două ore distanță la Livoda. El avea întâlnire cu Putin, se întâlneau pentru probleme din Caucaz, pentru că și acolo sunt conflicte. Acele două ore și le-a petrecut cu mine.

Cum e văzut Kadîrov în Cecenia?

– Eu cred că este în primul rând respectat, nu temut. Spune multe faptul că e la putere de 15-16 ani! Nu e deloc întâmplător! Dar repet, mi-a lăsat cea mai puternică impresie dintre toții marii lideri pe care i-am întâlnit în viața asta! Pur și simplu m-a fermecat!

Daniel Pancu: „A omorât mii de ruși! Are centura neagră la karate la vreo două categorii”

Ți-a povestit despre război?

– Ne-a spus că el a luptat în război și a omorât ruși. Ăsta nu mai e niciun secret! Vorbea de mii de oameni pe care i-a ucis! El are centura neagră la karate la vreo două categorii. Ne povesteau întotdeauna de război când mai venea pe la echipă. Se ducea și se bătea parte în parte cu rușii. Venea la toate meciurile de acasă! Îi plăceau foarte mult fotbalul.

Vă dădea prime speciale?

– De ziua tatălui său am jucat cu Lokomotiv Moscova și am bătut cu 2-1, Florentin Petre a dat golul victoriei și a fost declarat omul meciului. A fost o primă de 50.000 de dolari de jucător! Primele erau mult suplimentate la victorii în perioada aia. Nu am luat nicio primă mai mică de 14.000 de dolari, chiar dacă salariile nu erau foarte mari. Eu cred că aveam undeva la 50.000 de dolari pe lună. Puteai să faci din prime echivalentul la un salariu.

Cum s-a îndrăgostit Ramzan Kadîrov de Daniel Pancu: „El e foarte religios!”

Vorbeai despre latura umană a lui Kadîrov…

– El e foarte religios. În perioada 1-15 august era postul Sf. Marii. Eu țineam postul și a rămas impresionat de chestia asta. El mă vedea doar pe teren și aprecia spiritul meu de luptă și cât vorbeam scurt un minut-două după meci, iar apoi m-a descoperit și ca om religios și s-a îndrăgostit și mai mult de mine. Da, foarte mult! Mult de tot!

Respectau legile ruse în Cecenia?

– Ei acolo aveau legea lor cu siguranță! Acolo a fost un conflict lung, iar Kadîrov a făcut multe lucruri minunate pentru Cecenia. Construise cea mai scumpă moschee din Europa, am fost chiar la inaugurare. A construit zgârie-nori și a făcut multe lucruri bune pentru popor. Politic nu vreau să mă pronunț, pentru că acolo e o situație tensionată.

Daniel Pancu, descriere sugestivă despre Cecenia: „Copiii cântă imnul național când ies din școală! M-au lăsat mască”

Se spune despre Kadîrov că e un om sângeros…

– Eu nu știu de atentate sau crime, dar nu mă miră cu nimic. E un om foarte credincios și fidel legilor Islamului. Chiar dacă sunt ortodox, pentru că am trăit mult în Turcia și în Cecenia, apreciez foarte mult musulmanii. Oamenii au credință, merg și se roagă, copiii cântă imnul național când ies de la școală, respectul față de părinți, cultura muncii și multe alte lucruri care m-au lăsat mască.

Ce au de învățat românii de la ceceni?

– Acolo poți să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață! Nu putem să mai fim niciodată cu el. Noi am pierdut multe lucruri pe parcurs. Chiar dacă bisericile sunt din ce în ce mai populare, dar copiii noștri au alte exemple în viață și altă educație. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar suntem foarte departe de ei!

Florentin Petre, pentru FANATIK despre experiența în Cecenia și relația cu Razman Kadîrov: „M-am simțit foarte bine! Un om extraordinar!”

Cum ai ajuns să joci la Terek Groznîi?

– M-au sunat ei direct după Campionatul European la care am participat cu echipa națională. Eram la ȚSKA Sofia, unde câștigasem titlul de campion. Giovani Becali ne-a ajutat să semnăm acolo și pe mine și pe Pancu și Mărgăritescu.

Cum te-ai simțit în Cecenia?

– Foarte bine! Oamenii au apreciat foarte mult munca pe care am depus-o și m-am simțit respectat. Nu am avut nici cea mică problemă, din contră! Ramzan venea pe la noi pe la antrenamente, la meciuri, chiar și în vestiar. Stătea printre noi, mai făcea o glumă. Noi aveam translator. Era foarte dezinvolt și ne susținea. Eu l-am apreciat foarte mult. Nu au fost probleme cu banii și m-am simțit în siguranță tot timpul. Ne-a oferit totul!

Florentin Petre îl respectă foarte mult pe Kadîrov: „S-a purtat exemplar. După meciuri ne îmbrățișa și ne pupa”

Cum e Ramzan Kadîrov?

– Ce transmitea era foarte în regulă. E un președinte de țară totuși. Noi am aveam translator și aveam și un coleg bulgar care înțelea foarte bine rusă. S-a purtat exemplar, venea după meciuri și ne îmbrățișa, ne pupa și ne mulțumea tot timpul pentru munca noastră. Erau foarte atenți cu străinii. Eram păziți și foarte precauți din punctul ăsta de vedere. Că a înfipt capete în țeapă… astea sunt povești! Ai văzut tu? Dacă ei au făcut ce au făcut, înseamnă că au avut un obiectiv sau un scop.

De ce nu locuiați la Groznîi?

– Probabil voiau să ne protejeze să nu pățim ceva. Stăteam și ne pregăteam în Rusia, la 350 de kilometri de Groznîi. Mergeam cu avionul până la Groznîi sau au fost momente când mergeam cu autocarul. Ei au o mentalitate războincă, la fel ca sârbii. Sunt niște luptători și ei își apară teritoriul și patria, plus că respectă foarte mult tradițiile.

Ramzan Kadîrov, primă specială de 100.000 de dolari lui Florentin Petre: „Am împărțit-o cu Pancu și Mărgăritescu!”

Ce ar fi de învățat de la Kadîrov?

– Spiritul incredibil de luptător! Respectă foarte mult oamenii din jurul lor. Bineînțeles, în momentul în care e atacat sau îi este amenințată familia și poporul, ca orice om e normal să reacționeze, nu? Trebuie să îți aperi aproapele. Nu știu despre crimele de acolo, pentru că eu îmi vedeam de fotbal și de pregătire. Fiecare țară are legile ei. Când veneau și ne salutau stăteau tot timpul cu privirea în jos, o formă de respect cum eu nu am mai văzut nicăieri în lume! Am avut rezultate foarte apreciate și am deschis ușa și altor jucători români.

Ce îți mai aduci aminte de meciul acela cu Lokomotiv Moscova?

– Am fost ales cel mai bun jucător al meciului și Ramzan mi-a dat o primă de 100.000 de dolari! Am împărțit-o cu Mărgăritescu și Pancu! Dădea mereu prime la meciurile de acasă, care erau foarte importante pentru suporteri. Cel mai bun jucător străin primea o primă de 100.000 de euro, iar jucătorii ceceni o Toyota Landcruiser! Știa foarte bine să ne motiveze.

Mulți jucători au luat premiul ăsta. Eu am fost primul dintre noi pe care l-am luat. Pentru că știam că va veni și timpul lor să ia prima. Și Pancu și Mărgăritescu au meritat, că au jucat foarte bine, dar nu a mai dat prima! O perioadă foarte frumoasă din toate punctele de vedere.