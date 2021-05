Daniel Pancu își cere scuze după revenirea Rapidului în Liga 1: „Le dădeam șanse mici să promoveze direct”

Deși se declară încântat de revenirea giuleștenilor pe prima scenă a fotbalului românesc după aproape șase ani de absență, Daniel Pancu admite că era sceptic în privința șanselor Rapidului de a promova direct în acest an.

„Sincer, nu credeam în echipă, nu credeam în antrenor… Le dădeam şanse mici să promoveze direct!”, a dezvăluit fostul jucător și antrenor al giuleștenilor, găsind, totodată, puterea de a-și cere public scuze pentru criticile dure aduse după meciul de la Craiova, pierdut de echipa sa de suflet, scor 0-1.

De asemenea, acesta și-a exprimat convingerea că lista de transferuri va fi deschisă de nume sonore precum Cristi Săpunaru (n.r. liber de contract după despărțirea de Kayserispor), frații Herea, dar şi Alex Ioniţă, suspendat până în toamnă pentru dopaj.

Daniel Pancu salută revenirea Rapidului în Liga 1, dar recunoaște că nu-i dădea prea multe șanse

„Să felicităm această echipă, colectivul tehnic. Imaginile astea sunt impresionante. Am simţit o stare de împlinire, de bucurie. Sincer, nu credeam în echipă, nu credeam în antrenor… Le dădeam şanse mici să promoveze direct!

Îmi cer scuze dacă am deranjat când am fost critic, atunci când am intrat în direct după meciul cu Craiova. Pentru suporterul rapidist contează Steaua, Dinamo, Petrolul şi Craiova. Îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva.

E o realizare mare în acest sezon, cu trei antrenori schimbaţi. Sigur că cel mai mare merit îl are Mihai Iosif şi se vede şi din aceste imagini că există o chimie între ei.

Contează mult spiritul unei echipe în zilele noastre… Felicitări celor implicaţi”, a declarat Daniel Pancu la Look Sport, exprimându-și convingerea că Rapidul nu va schimba antrenorul în sezonul viitor. În plus, va primi întăriri pentru Liga 1.

„Sunt convins că Săpunaru şi unul dintre fraţii Herea, sau amândoi, vor reveni la Rapid. Sunt în relaţii foarte bune cu Daniel Niculae, sunt convins că vor reveni şi asta e foarte bine! Pe Alex Ioniţă l-am văzut aseară la meci.

Mihai Iosif sunt convins că va rămâne antrenorul echipei. Depinde de evoluţia lui profesională. Sper ca pentru el să nu fie obiectivul suprem promovarea în prima ligă. El va pregăti echipa pentru Liga 1, după care nu ştim ce se întâmplă”, a subliniat fostul mare atacant al alb-vișiniilor.

Daniel Pancu: „Au greșit când l-au lăsat pe Voicu în tribună”

În altă ordine de idei, „Pancone” a analizat parcursul Rapidului în Liga 2 și a identificat cel mai important jucător din toată această perioadă: căpitanul Ionuț Voicu. Ba chiar l-a „urecheat” pe Dan Alexa pentru decizia de a-l titulariza în locul său pe Bonin când s-a aflat la cârma echipei din Giulești.

„Îl văd pe Voicu aici (n.r. în imagini). Pentru mine, e cel mai important jucător al Rapidului de la renaştere încoace. Fără el mi-ar fi fost şi mie greu.

Cred că au greşit când l-au pus în tribună play-off-ul trecut, când Dan Alexa a preferat să joace cu Bonin titular. Maftei, Niculae puteau să mai joace în prima ligă.

E nevoie de finanţare, Rapid are nevoie de o bază de pregătire… Au un stadion superb şi voi fi pe el de câte ori voi avea ocazia, dar e nevoie de finanţare, de o bază”, a mai spus Daniel Pancu.