Daniel Pancu, la 30.000 de euro de Ghencea: “Am jucat în Steaua – Dinamo!”

Daniel Pancu a mai spus în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST că dacă și-ar fi dorit cu adevărat să joace pentru Steaua, ar fi făcut-o, dezvăluind cum a ajuns să fie față în față cu Gigi Becali.

Daniel Pancu, la 30.000 de euro de Ghencea

în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST cum a fost la un pas să semneze cu Steaua, mai exact la o distanță de 30.000 de euro: „Dacă aș fi jucat etapă de etapă cu Steaua, pot să spun că aș fi fost la Real Madrid.

Motivația mea era dusă la cote extreme. Eu am fost la 30.000 de dolari să joc la ei. Nu că am fost, am jucat două meciuri în Cupa Ligii, am jucat în Steaua-Dinamo.

Am stat o săptămână la Haiducului și m-am antrenat în Ghencea. Cluburile nu s-au înțeles la bani. Nu se punea problema să spun eu dacă vreau sau nu să joc”.

„Destinul a făcut să nu merg acolo!”

„Destinul a făcut să nu merg acolo. Cum să regret că n-am fost la Steaua, puteam dacă aș fi vrut să mă mai duc de trei ori acolo. M-au dus frații Becali o dată la palat, dar s-au potolit repede.

Am fost prima dată la birou și după mi-au spus să mă întâlnesc cu cineva, că au găsit unde să joc. Eu nici nu știam bine unde e palatul, așa că atunci când am ajuns acolo nu mi-am dat seama”, a continuat Daniel Pancu.

„Dar am început să realizez în momentul în care am intrat în curte. Dar n-a durat mai mult de zece minute discuția, pentru că Gigi a înțeles repede despre ce e vorba”, , în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

De-a lungul carierei sale, Daniel Pancu a jucat pentru: Politehnica Iași, Rapid, Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Terek Groznîi, FC Vaslui și FC Voluntari.

