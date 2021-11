Daniel Pancu răsucește cuțitul în rană după eliminarea CFR-ului din Conference League: „Nu mai sunt la modă nici antrenorii defensivi, nici echipele defensive”

Deși visa la o calificare miraculoasă în primăvara europeană, CFR Cluj a risipit ultima șansă, joi seara, după , scor 1-2, pe terenul danezilor de la Randers. Imediat după fluierul final Daniel Pancu a comentat jocul echipei și a lansat un puternic avertisment pentru Dan Petrescu.

„Nu mai sunt la modă nici antrenorii defensivi, nici echipele defensive”, i-a transmis fostul mare jucător al Rapidului, în direct la TV. Cu o victorie, campioana en-titre a României ar fi disputat „finala” pentru locul doi în Grupa D din Conference League, întrucât Jablonec a obținut doar un punct în Olanda, cu liderul AZ Alkmaar.

Cum acest scenariu n-a mai devenit realitate, duelul cu formația cehă – programat joi, 9 decembrie, la 19:45, pe arena „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca – nu mai are, practic, nicio miză. Indiferent de rezultat, ardelenii vor rămâne pe ultima poziție.

Daniel Pancu pune punctul pe „i” după eliminarea CFR-ului din Conference League

„Indiscutabil, o victorie absolut meritată. Știm foarte bine că realitatea din fotbalul românesc asta e în momentul de față, nu putem să ne ascundem.

Randers e genul de echipă care provine dintr-un campionat ofensiv, un campionat în care se marchează multe goluri. Nu mai sunt la modă nici antrenorii defensivi, nici echipele defensive.

M-am uitat pe ultimele 10 jocuri ale lor, au 20 de goluri marcate, asta au promovat și în seara asta. Măcar dacă nu reușesc să câștige, te bucuri de fotbal, aduc mulți oameni în careu. Randers e neînvinsă”, a declarat Daniel Pancu la .

Cristi Balaj anunță schimbări în iarnă: „Vom trage linie şi vom decide ce jucători vor rămâne”

În altă ordine de idei, Cristi Balaj s-a declarat dezamăgit de rezultatul partidei cu Randers și a lăsat de înțeles că . Nu se pune, în schimb, problema insolvenței, chiar dacă situația financiară depindea de calificarea în primăvara europeană.

„Am o oarecare tristeţe. Cu puţină atenţie, puteam obţine un egal. Mai ales la 1-1 speram, a venit acea lovitură liberă, eram chiar în spatele porții și când am văzut zidul, am fost surprins să văd că este gol.

Văzusem acea zonă laterală. Nu știu dacă am fi meritat neapărat mai mult, dar un rezultat de egalitate puteam să obținem. O echipă gazdă foarte bună, sudată, cu jucători ofensivi. Schimbările pe care le-au efectuat au adus prospeţime.

Avem de muncit, ştim care sunt minusurile noastre. Am spus de la început. Suntem o echipă pragmatică, nu facem spectacol în acest moment. Recunoaştem acest lucru. Rămâne să facem modificări în viitorul apropiat şi mai ales în vară, când vrem să îmbunătăţim jocul.

CFR Cluj nu are problemele financiare care s-au vehiculat. Insolvenţa nu are acoperire, din punctul nostru de vedere. Presa speculează, noi ieşim, nu avem nimic de ascuns.

În măsura în care suntem sau nu credibili, rămâne de văzut. Nu s-a pus problema de insolvenţă în cadrul clubului, am avea mai mult de pierdut decât de câştigat.

Perioada de iarnă și următoarea perioadă de vară sunt foarte importante pentru echipă. Vom trage linie şi vom decide ce jucători vor rămâne. Suntem în discuţii şi vom vedea ce achiziţii vom mai face. La CFR Cluj antrenorul decide, el are ultimul cuvânt”, a explicat președintele CFR-ului, la .