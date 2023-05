Daniel Pavel, un tată mândru. Cât a luat fiul prezentatorului Survivor la BAC-ul din Viena: „A obținut aproape de maximum”

Daniel Pavel este nevoit să stea departe de copil cât timp filmează pentru Survivor România. Chiar dacă acest lucru este dureros, Antoniu este suficient de mare încât să-l facă mândru pe tatăl său.

Daniel Pavel, mândru de unicul său copil. Cu ce note termină Antoniu școala

Dacă pe partea profesională este împlinit, Daniel Pavel devenind unul dintre cei mai iubiți prezentatori după ce a apărut la Survivor România, în plan personal duce o luptă.

ADVERTISEMENT

Moderatorul are un copil cu fosta lui parteneră. , iar vedetei Pro TV îi este destul de greu să stea departe. Totuși, Antoniu, în vârstă de 18 ani îi oferă numai motive de mândrie.

Adolescentul este acum în ultimul an la Liceul Francez și a dat deja BAC-ul de specialitate, la care a obținut note mari. „Sunt un tată mândru. Doar ce ne-a informat că la bacul de specialități a obținut aproape de maximum țintit de el, care este și punctaj-notă-calificativ maxim în sistemul lor de notare.

ADVERTISEMENT

Liceul Francez are examenele de final încă din timpul ultimului an, iar la vară are examenele în limba germană. Este poliglot. Gândește și se exprimă în patru limbi mai mult ca perfect.

Dar în pieptul său bate inimă de lup carpatin. La Viena locuiește cu Anca. Iar luna aceasta vine și marele bal de final de școală”, a spus prezentatorul Survivor despre unicul său copil, pentru

ADVERTISEMENT

Unde vrea fiul lui Daniel Pavel de la Survivor să-și continue studiile

De altfel, unicul copil al lui Daniel Pavel are mai multe opțiuni pentru continuarea studiilor. Încă nu a decis unde va merge, dar știe sigur că este atras de domeniul științelor sociale. „Sigur că discutăm intens și sunt câteva variabile pe masă deja conturate și alese. Procesul de selecție a început.

Opțiunile sunt extrem de bine cumpănite de noi, împreună, și va folosi toate atuurile sale, intelectuale și logistice, pentru a-și urma viziunea. Fie ca rămâne la Viena, unde a studiat în ultimii 6 ani, fie că merge mai la Vest, cel mai important lucru este că și-a cristalizat ideea de drum profesional așa de bine, încât suntem în admirație și suport total pentru el.

ADVERTISEMENT

Se va îndrepta spre un domeniu pe care a început să-l simtă aproape de interesele lui pentru științele sociale, prin intermediul cărora simte că poate aduce o schimbare. Are multe atuuri: sufletul său, mintea lui, curiozitățile sale, setea de a face bine și de a se testa în mod permanent, alături de insecuritățile specifice etapei, dar acolo are ca back-up suportul și încurajarea din partea noastre”, a continuat vedeta Pro TV.

ADVERTISEMENT

Ce spune Daniel Pavel despre întoarcerea în România a unicului său copil

Cât despre revenirea în România a băiatului său, Daniel Pavel spune că nu se știe niciodată. „Antoniu, care întotdeauna se declară român patriot mândru în orice cerc multinațional se regăsește, alege România de fiecare dată pentru rădăcinile sale puternic.

Și pentru a-și aduce aportul la evoluția noastră. Studii, cel mai probabil, nu, dar așa cum sunt mulți români de-ai noștri care studiază și lucrează prin lume și aduc savoir-faire-ul acasă, la vatră… Și băiatul nostru va face la fel”, a încheiat acesta.