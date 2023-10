Daniel Șendre despre condamnarea cu executare a lui Dănuț Lupu: „Lacrimi, lumini și umbre”

Scot telefonul din buzunar, deschid aplicația de Facebook și știrea îmi explodează în față, întocmai unui cauciuc în plină viteză pe autostradă:

Daniel Șendre, după condamnarea primită de Dănuț Lupu: „Pedeapsa este prea drastică!”

Am prins volanul cu ambele mâini din fotoliu și am lăsat știrea să ruleze necontrolat în parapet: “Curtea de Apel a respins recursul fostului fotbalist, așa că Lupu are 24 de ore la dispoziție să se predea autorităților.”

Știrea era eronată, se pare, în sensul în care singurul jurnalist din România căruia Dănuț i-a acceptat apelul telefonic. Nu știu dacă cei doi sunt prieteni sau doar se respectă, profesional vorbind, însă știu că Lupu era colaborator permanent al emisiunii, motiv pentru care a găsit totuși putere să răspundă redacției în momente dificile. În sistemul meu de valori, asta denotă caracter.

Vestea condamnării însă nu m-a șocat deloc. Este adevărat că Dănuț Lupu este un nume în România, nu chiar oricare, are 56 de ani, nu 26, iar de omorât n-a omorât pe nimeni, de aici și părerea unora că pedeapsa este prea drastică. Toți acești oameni nu trebuie să uite totuși contextul, ba chiar ar trebui fortați, cumva, metaforic vorbind, să vadă tabloul întreg.

Dănuț Lupu conduce fară permis de peste 20 de ani, nu de ieri. Acest drept i-a fost suspendat pe 30 aprilie 2001, când a fost surprins la volan sub influența băuturilor alcoolice. Fostul internațional a încercat de atunci în mai multe rânduri să-și recupereze permisul, însă nu a reușit să treacă examenul teoretic, unde trebuie să răspunzi corect la 22 de întrebări din 26. Asta nu l-a împiedicat să se urce la volan, alegându-se cu mai multe dosare penale, finalizate cu condamnări, pe care astăzi Curtea de Apel a decis să nu le mai suspende.

Dănuț Lupu va merge astfel la închisoare.

În căști intră F Charm, cu o melodie care îmi place, așa că dau sonorul mai tare. “Ce rău am făcut la lume, de nu-mi aud vorbe bune / Numai rele și minciuni, de la prietenii mei buni”, bubuie tobele pe refren.

Este exact “La urma urmei, nu am omorât pe cineva, nu am furat bani, nu m-au prins drogat, nu m-au prins băut. Repet, am greșit, dar am făcut o greșeală în contextul în care mă duceam la spital, nu în altă parte.

Dacă ei au considerat că viața unui om nu e mai importantă decât să te urci fără permis la volan e ok, nu am ce să fac. CS Dinamo automat vor rezilia contractul, un lucru normal, însă oricum erau niște prieteni pe acolo pe care îi încurcam”.

Daniel Șendre despre Dănuț Lupu: „Un om la fel ca toți ceilalți, cu lumini și umbre”

Lupu nu realizează gravitatea faptelor sale, încălcarea asta repetată a legilor în vigoare i se pare chiar normală, atât timp cât există un motiv suficient de bun.

Dacă îl respecți pe Dănuț Lupu, dacă îl consideri chiar un prieten, trebuie să îi spui, răspicat, că greșește flagrant. Îl privești drept în ochi și îl faci să conștientizeze că nu lumea, ci tocmai el este cel care nu i-a lăsat nici o altă opțiune judecătorului. Legile sunt cele care păstrează ordinea în societate și trebuie respectate de toți, indiferent de nume, avere și statut social. Instanțele tocmai de emoție trebuie să se ferească!

Eu îndrăznesc să îi spun chiar mai multe lui Momentul este unul greu, mai ales atunci când ești cine ești în România și ai 56 de ani. Au fost ani frumoși, cu momente minunate pe terenul de fotbal, dar și extrem de zdruncinați.

Născut pe 27 februarie 1967, la Galați, Dan a fost unul dintre cei mai importanți jucători români din anii 90. Două titluri de campion, 3 Cupe ale României, o Supercupă, prezența în Echipa Națională și tricourile lui Dinamo, Rapid, Panathinaikos, OFI Creta sau Brescia, pe care le-a purtat în carieră o demonstrează fără dubii.

Vorbim însă despre același fotbalist de geniu în dribling, care în Grecia, suspectat că face parte dintr-o rețea infracțională, a stat două luni și jumătate în spatele gratiilor, unde a încercat să se sinucidă, luând un pumn de pastile.

Aceste este Dănuț Lupu, un om la fel ca toți ceilalți, cu lumini și umbre, în cazul unora doar mai întunecate, însă umbre. Cine ridică piatra!?

Daniel Șendre: „Dane, șterge-ți lacrimile și execută pedeapsa cu capul sus!”

Îi recomand lui Dan să vină mai repede în țară, unde să se pună la dispoziția autorităților în termenul cerut de lege, pentru a nu amplifica problemele! Îi recomand, de asemenea, lui Dan, să își șteargă lacrimile și să își execute pedeapsa cu capul sus.

“Sunt cam singurul fotbalist din generația mea care am rămas însurat cu prima soție. Din nefericire pentru ea, pe 5 octombrie e ziua ei de naștere. De aia am și ales să mă întorc sâmbătă sau duminică. Câteodată și oamenii mari mai plâng”. Și a plâns înfundat Dănuț Lupu, conștient fiind că familia lui suferă enorm.

Însă tocmai familiile noastre știu cel mai bine cine suntem și ne ajută să depășim mereu cumpenele. Dănuț Lupu are norocul să aibă alături o femeie care își iubește soțul exact așa cum este și mai are un fiu pe care încă o familie îl divinizează!

Pe 10 februarie 2021, într-o zi de miercuri, o adolescentă în vârstă de numai 15 ani a decis să își încheie socotelile cu viața, doborâtă de faptul că părinții ei divorțează. Depresia a aruncat-o astfel pe fată pe șinele metroului în stația Dristor 2, moment în care un bărbat a tras-o înapoi din moarte cu toată forța de care a fost capabil.

Îmi imaginez că a urlat ca un apucat în timp ce o ridica pe peron din fața mastodontului din fier care venea în viteză. Ar fi putut să fie exact invers, adică fata să îl fi tras pe el în moarte sau pur și simplu să își fi pierdut echilibrul, însă bărbatului nu i-a stat gândul la asta. A continuat să urle și să tragă de sufletul acela pierdut pe șine, motiv pentru care o familie îl va aminti în rugăciune toată viața.

Era băiatul crescut și educat de tatăl care zilele acestea va intra în pușcărie. Mă uit la Dănuț Lupu și îl văd în lumină.

Bum. Bum. Bum. F Charm – “Lumea”. Bum. Bum. Bum.