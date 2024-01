Daniel Șendre despre transferul lui Radu Drăgușin în Premier League: „Tottenham îi va livra României pentru Euro 2024 un CYBORG”

În toamna lui 2013, la puțin timp după ce Vlad Chiricheș semnase cu Tottenham, m-am aflat față în față cu el la “Hotspur Way”, baza de pregătire a echipei, din Enfield, nordul Londrei. În sala destinată întâlnirilor jucătorilor cu presa, la o măsuță eram noi, românii, în timp ce, alături, jurnaliști britanici și danezi vorbeau cu Jermain Defoe și Christian Eriksen.

Daniel Șendre, despre transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham: ”Să fie conștient ce-l așteaptă”

L-am întrebat atunci pe Chiricheș dacă există ceva ce l-a marcat în mod deosebit la noua sa echipă, iar răspunsul lui a rămas cu mine până în ziua de astăzi: “nivelul fizic extrem de ridicat din Premier League”. Vorbeam despre un jucător de top în România, venit de la Steaua, deci trecut prin mâinile lui , unul dintre cei mai duri preparatori fizici care au activat vreodată în Liga 1.

Chiricheș era, de asemenea, titular incontestabil în Echipa Națională, al cărei căpitan devenise în urmă cu o lună, deci un jucător obișnuit cu meciuri solicitante, disputate la cel mai înalt nivel. Ca să le poți ține piept unora dintre cei mai puternici și mai rapizi atacanți din lume însă, în ritmul de joc britanic, un fundaș era obligatoriu să devină CYBORG. Liderul naționalei resimțea din plin duritatea antrenamentelor cu Tottenham!

În Premier League sunt 20 de echipe, meciurile dintre ele desfășurându-se într-un tempo nebun, care nu slăbește niciodată pe parcursul celor 90 de minute. Când primești mingea, murmurul tribunelor îți transmite un singur lucru: “înainte!” Tottenham Hotspur face parte dintre cele 6 echipe de top, care an de an se luptă la titlu și pentru un loc în Cupele Europene. Lupta între granzi este colosală!

Andy Robertson a povestit și el, într-un podcast, cum în prima zi de pregătire cu Liverpool, în 2017, a vomitat pe teren, deși el nu venea dintr-un campionat oarecare din Est, ci de la Hull City. Fundașul britanic avea însă să afle că echipele din “big six” erau la cu totul alt nivel.

“Eram doar 7 jucători la antrenament, cei abia sosiți la echipă și câțiva reveniți după accidentări. Pe tot terenul erau împrăștiate niște stegulețe și trebuia să alergi de la unul la altul, la fluier, însă ritmul devenea din ce în ce mai rapid. Îmi amintesc că eram lângă Danny Ings când am simțit că ceva e în neregulă cu mine, am încercat să evit, să nu mă fac de rușine, însă la un moment dat n-am mai putut să țin și am vomitat.

A fost absolut teribil! Day one! Norocul meu a fost că managerul nu era acolo și astfel am crezut că am scăpat cu asta, însă trei zile mai târziu, Klopp a revenit cu echipa din cantonament, a dat mâna cu mine, s-a prezentat, blah, blah, blah, după care mi s-a adresat cu apelativul ‘Sick Boy’. Aflase! Am crezut că intru în pământ de rușine!”.

Radu are doar 21 de ani, este un băiat puternic, care stă extrem de bine pe picioare și vine din campionatul italian, unde a avut parte de adversari dificili. echipă care în ultima întâlnire directă a subordonat-o pe Liverpool.

Intensitatea antrenamentelor și ritmul în care se joacă meciurile din Premier League sunt la cu totul alt nivel. Este ceea ce mi-a dezvăluit în toamna lui 2013 chiar Vlad Chiricheș, căpitanul de atunci al Echipei Naționale și jucătorul grație căruia Radu mărturisea, recent, că și-a dorit să ajungă fundaș central.

Tottenham și Premier League îi vor livra României pentru Euro 2024 un CYBORG!