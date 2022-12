Daniela Condurache, secretul plăcintei de turtă cu julfă! Delicatesa din Moldova! ”Mama întotdeauna făcea un lighean imens de aluminiu”

Daniela Condurache, una dintre cele mai ascultate artiste de muzică populară din toate timpurile, mărturisește în exclusitate pentru FANATIK care sunt tradițiile de la care nu se dezice de ani de zile. Deși, nu mai este un copil se bucură mai ceva ca pruncii de sărbătorile de iarnă, de luminițele colorate, dar și de preparatul care doar de Crăciun gătit.

Daniela Condurache, gustul copilăriei

Când vine vorba de cutume de Crăciun, prima la care ține cu ardoare este împodobitul brazilor. Și nu exagerăm când spunem asta, pentru că . Asta o face să retrăiască anii copilăriei și îi reamintește de cei care nu mai sunt printre noi, dar care au avut o mare însemnătate în inima ei.

ADVERTISEMENT

”Ca în fiecare an împodobesc brazii, asta de o bucată de timp de când îmi pot permite să stau acasă de Crăciun, pentru că ani la rând am fost ocupată cu ansamblurile la care am fost angajată sau mergeam la angajamente.

Spun brazii pentru că am unul mare pe terasă, am doi în fața casei și unul într-o parte a casei. Eu sunt fascinată de tot ce înseamnă Crăciun. Îmi amintesc de copilărie și de toți cei dragi. Alături de această nostagie am și o bucurie extraordinară că mi-a ajutat Dumnezeu și am mai trecut un an”, a divulgat Daniela Condurache pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Rețata de turtițe cu julfă a Danielei Condurache

Cel de-al doilea lucru pe care îl face cu sfințenie moldoveanca în Ajunul Crăciunului este rețeta de turtițe cu julfă pe care a învățat-o de la mămuca ei. După cum chiar ea afirmă, este o prăjitură care se face din semințele de cânepă, spălate, zdrobite și puse la fier. Crema de julfă preparată se așează în straturi între turtițele pregătite cu câteva zile înainte doar din apă, făină și sare.

”Este un soi de prăjitură, cu julfă. Se făcea cu semințe de cânepă. Prima dată le punea la spălat, după care mama ne punea să le zdrobim într-o piuă. Apoi le fierbea și alegea toată crema aceea, pe care o dădea printr-o sită.

ADVERTISEMENT

Cu mult timp înainte se făceau niște turtițe numai cu apă și sare pe care le întindea extraordinar de subțiri. Erau foarte crocante pentru că erau coapte pe plită la sobă. Punea un rând de turtiță, după care punea crema de cânepă. Era doar cu esență de rom. Erau însiropate doar cu zahăr și atât. Le pusea cu mult timp la siropat”, a mai povestite respectata artistă de muzică populară.

”Minunea Crăciunului” în familia Condurache

Artista de muzică populară completează admitând că se făceau înainte în casa lor cantități imense pentru că erau mulți la masă. Mai mult, Daniela Condurache spune că acesta era singura gustare dulce, de aceea era considerată ”minunea Crăciunului”, alături de brad.

ADVERTISEMENT

”Îmi amintesc că mama întotdeauna făcea un lighean imens de aluminiu, lighean și nu glumesc, că era atât de mare.

ADVERTISEMENT

Eram patru acasă, mai trăiau și bunicii. Deci, pentru șase oameni… să fie desert pentru Crăciun. Asta era minunea Crăciunului și bradul.

Asta se făcea o singură dată în an, înainte de Nașterea Domnului, pentru că se spuneau că sunt învelitorile cu care a fost Mântuitorul născut”, a mai precizat moldoveanca pentru FANATIK.

”Dacă nu fac câteva sarmale și dacă nu fac pârjoale, atunci sigur nu-i Crăciun”

În afară de gustosul desert, . Cu lacrimi în ochi aceasta ne mărturisește că mama era cea care făcea cele mai bune pârjoale din lume.

Avea câteva ingrediente secrete la care a tras cu ochiul și pe care ni le împărtășește și nouă. Întotdeauna adaugă pâine înmuiată în lapte și cartof fiert. De asemenea, niște morcov fiert, dat prin mașină, ustroi și mărar.

”În primul rând dacă nu fac câteva sarmale și dacă nu fac pârjoale, atunci sigur nu-i Crăciun. Dintotdeauna am spus că mama mea făcea cele mai bune pârjoale din lume, avea secretul dânsei, dar am tras și eu cu ochiul. Întotdeauna punea și pâine și cartof fiert. Pâinea era înmuiată în lapte, cartoful era fiert.

După aceea nu exista să nu pun morcov fiert, dat prin mașină. Rețin asta pentru că întotdeauna trăgeam la coarbă. Aveau un gust extraordinar cu ustroi și cu mărar. Le dădea un gust extraordinar. Eu de aceea le-am considerat cele mai bune din lume”, a mai completat Daniela Condurache.