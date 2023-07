Dansatoarea Deliei, Andreea Popescu, explică relația cu soțul ei: „I-a plăcut de mine că eram prin presă”

a devenit cunoscută în presă ca fiind dansatoarea celebrei Delia. A fost o perioadă când făcea furori cu mișcările ei lascive și cu prezența efervescentă. Așa a cunoscut-o și Rareș Cojoc, cel care avea să-i devină ulterior soț. Dansatoarea Deliei și soțul ei, Rareș Cojoc, au oferit un interviu pentru FANATIK în care au spus totul despre relația lor, dar și despre compromisurile pe care le-au făcut de-a lungul timpului în căsnicie.

Dansatoarea Deliei, Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, spun totul despre căsnicia lor

. Sunt o familie unită, au trei copii și pasiuni comune. Amândoi sunt dansatori de profesie, iar acum Andreea Popescu și soțul ei au spus cum s-au cunsocut. Ba mai mult, fosta dansatoare a Deliei a dezvăluit, fără rețineri, ce l-a atras pe soțul ei la ea.

„Pasiunea mea pentru dans l-a atras pe el la mine. Noi ne-am văzut la o petrecere și m-a luat la dans. Am dansat salsa și nu mă gândeam decât ce face. Apoi lui i-a plăcut de mine că eram prin presă. Dar, da, pot spune că dansul ne-a apropiat”, a spus vedeta.

Dacă pentru vedetă familia a ajuns pe primul plan, ea și soțul ei fiind părinții a trei copii, pentru Rareș dansul a rămas una dintre prioritățile sale. a dezvăluit că pe ea nu o mai atrage atât de mult dansul, momentan fiind într-o altă etapă din viață.

„Eu nu sunt o persoană atât de perseverentă, atât de ambițioasă cum este el. Mă uit cât de importantă este disciplina în viața unui om, iar Rareș este și pentru mine un model. Nu regret că nu mai dansez, nu am făcut dans de performanță ca el. Nu mă trage înapoi nimic. Când mă uit la el și văd ce înseamnă cu adevărat dansul, îmi dau seama că ce făceam eu era apă de ploaie”, a mai dezvăluit Andreea Popescu pentru FANATIK.

Dansatoarea Deliei, Andreea Popescu: „Frustrările, dezamăgirile și oboseala se revarsă asupra familiei ”

Frumoasa brunetă și soțul ei au o familie numeroasă. Au un băiețel pe nume Ioachim în vârstă de cinci ani, o fetiță care are doi ani și mezinul familiei, un băiețel de doar două luni.

Lucrurile scapă uneori de sub control într-o familie cu trei copii, însă secretul, spune dansatoarea Deliei, Andreea Popescu, este calmul. Vedeta și-a exersat răbdarea și știe cum să facă față situațiilor critice. În plus, Andreea este uneori nevoită să rezolve singură totul, căci soțul ei este plecat la competițiile europene și mondiale de dans sportiv.

„Eu gestionez mai bine situațiile critice din familie. Mi-am cultivat răbdarea cu timpul. Rareș pleacă foarte mult, dansează foarte mult și nu este atât de răbdător ca mine. Eu mi-am exersat calmul și răbdarea. Am ajutoare când el este plecat. Am două bone interne”, spune Andreea Popescu pentru FANATIK.

„Eu mi-am dorit să le ofer tot confortul. Eram conștient că voi fi mai mult timp plecat de acasă și nu voiam să îi îngreunez ei viața. Nu voiam să transform pasiunea mea într-o povară pentru partener. Este foarte greu ca mamă de trei copii și antreprenor”, completează Rareș Cojoc.

De ce au refuzat Andreea și Rareș inițial ajutorul: „Eram împotriva bonei”

Acum au parte de ajutor de la două bone interne, însă, la început cei doi nici nu voiau să audă de așa ceva. Cu timpul însă, au realizat că nu pot reuși să se ocupe așa cum își doresc de copiii lor. Mișcarea a fost benefică și pentru relația de cuplu, spun ei.

„Noi inițial am fost împotriva ajutorului, nu mai spun de bonă internă. Între timp am început să văd relații în jurul nostru care se distrugeau, am decis să luăm bone.

Dacă te organizezi bine, reușești să le faci pe toate. Noi suntem persoane care au și o viață socială activă, dar vrem să avem și timpul nostru. Ne-am permis să avem ajutoare și chiar le îndemn pe mămici să nu mai încerce să le facă pe toate singure. Frustrările, dezamăgirile, oboseala își spun cuvântul în căsnicie. Totul se revarsă asupra familiei, așa că dacă ai posibilitatea, este bine să ai ajutoare.

Cel mai cuminte copil este Alexie, este și mic acum. Cei mai gălăgioși sunt Anastasia și Ioachim. Se ceartă, se bat. Anastasia îl bate pe Ioachim, nici nu vreau să mai spun. A devenit foarte năzdrăvan și Ioachim”, a mai susținut pentru FANATIK Andreea Popescu.

Rareș Cojoc, premiat la Campionatul Mondial de Dans: „Îmi iubesc țara!”

Fiindcă ne spunea că soțul ei stă destul de mult plecat, fiind dansator de performanță, recent acesta ne-a făcut mândri. Rareș Cojoc a reprezentat România la Campionatul Mondial de Dans. Bărbatul abia ce s-a întors în țară medaliat cu bronz și a vorbit despre experiența de acolo și bucuria de a urca România pe podium.

„A fost o experiență de neuitat. A fost frumoasă, atât pentru mine pe plan personal, cât și pentru România. Noi participăm la Campionatul Mondial sau European, reprezentăm România. Este atât un interes personal, cât și un interes național. Din punctul meu de vedere ar trebui să exceadă interesul personal în aceste situații.

Este un sentiment înălțător să fii pe podium, să vezi steagul României, chiar dacă nu este pe cea mai înaltă poziție. Eu sunt naționalist, îmi iubesc țara și nu aș vrea să locuiesc nicăieri în altă parte. Este prima clasare pe podium și prima medalie obținută de România la categoria supremă”, a spus Rareș Cojoc.

Unde pleacă dansatoarea Deliei și soțul în vacanță: „Este bine și pentru bonă”

Andreea Popescu și soțul ei, pentru că au parte de ajutor de la bonele lor, vor să le recompenseze cum știu mai bine. Așadar, cei doi au organizat o vacanță în familie tocmai în Filipine. În felul acesta împușcă doi iepuri dintr-o lovitură: se relaxează cu familia, având parte de ajutorul bonelor, iar una dintre ele își va vedea familia de acolo.

“Plecăm în Filipine în trei săptămâni. Abia aștept vacanța, ca pe pâinea caldă, simt că am nevoie de ea. Plecăm cu copiii, desigur, dar și cu ajutoare. Plecăm cu ambele bone, una dintre ele va rămâne în Filipine pentru că este de acolo.

Este bine și pentru ea. Cealaltă se va întoarce cu noi, ea este din Sri Lanka. Anastasia și Alexie sunt mici și foarte apropiați de vârstă. Dacă erau mai mari, era altceva, nu era atât de greu. Vom sta și 12 ore în avion și este greu”, a mai spus Andreea Popescu.