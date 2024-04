Dănuţ Lupu a vorbit, în premieră, la FANATIK SUPERLIGA despre momentele de calvar pe care le-a trăit în ultimele şase luni în spatele gratiilor. Fostul fotbalist a izbucnit în lacrimi în direct, .

Dănuț Lupu a lămurit scandalul de la ieșirea din închisoare. „Domnișoară, mă hărțuiești!”

a fost acuzat de faptul că s-a luat de un reporter. Fostul fotbalist a lămurit scandalul la FANATIK SUPERLIGA, fiind deranjat de atitudinea jurnaliştilor, la ieşirea din închisoare:

ADVERTISEMENT

“Când am venit şi m-am predat, este o problemă pe care aş vrea să o discut. Tot am auzit că nu mai pot, că am fugit, că o să fiu dezertor… Pe 2 octombrie, când am aflat sentinţa, am sunat la IGP la arestări, le-am spus că sunt plecat din ţară.

Am transmis că vin pe data de 8 octombrie şi mă predau. Nu a venit nimeni după mine şi am venit singur. N-am înţeles, dacă vin singur şi mă predau, erau 200 de inşi la aeroport, ziceai că l-au prins pe Escobar.

ADVERTISEMENT

“Cu jurnalista… ea îmi tot băga microfonul în gură şi am mângâiat-o pe obraz şi i-am spus: «Domnişoară, mă hărţuieşti!»”

Escobar dacă eram nu erau atâţia fotoreporteri şi poliţie. Eu puteam să stau în aeroport, că era zonă neutră. Dormeam acolo pe scări. Dar dacă am spus eu că mă predau, de ce să faci atâta circ?

Când am ieşit la fel… Dacă vreau să vorbesc, vorbesc, dacă nu, nu. Cu jurnalista… ea îmi tot băga microfonul în gură şi am mângâiat-o pe obraz şi i-am spus: «Domnişoară, mă hărţuieşti!»

ADVERTISEMENT

N-am obligaţia să stau să vorbesc. Ei mă jignesc pe mine, îţi dau cuvântul meu de onoare, am mângâiat-o pe obraz şi am întrebat-o de ce mă hărţuieşte. Mă duceam stânga, veneau după mine.

“Poate nu eram în stare să vorbesc, poate eram nervos”

Mă duceam dreapta, veneau după mine. Îi alergam pe acolo. Dacă nu mă lăsau în pace? Dacă nu vrea un om să vorbească? Dacă vorbeau frumos, stăteam.

ADVERTISEMENT

Este meseria lor, sunt de acord. Dar, când am ieşit pe poartă puteau să trimită unul la mine să vorbească şi să ne spună câteva cuvinte. Dacă mă respectă, îi respect şi eu.

Poate nu eram în stare să vorbesc, poate eram nervos. Vă dau cuvântul meu de onoare, am mângâiat-o pe obraz şi i-am spus că o hărţuiesc”, a spus Dănuţ Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a lămurit scandalul de la ieșirea din închisoare. „Domnișoară, mă hărțuiești!"