Dănuţ Lupu, mesaj emoţionant înainte de a-şi afla sentinţa: “Dragi copii, nu mai urcați fără permis și băuți la volan!”

şi-a făcut apariţia la Curtea de Apel, după ce în urmă cu un an a condus maşina fără să deţină un permis de conducere valabil. Înainte de a fi judecat, Dănuț Lupu a avut un mesaj pentru șoferi.

Dănuţ Lupu, mesaj emoţionant înainte de a-şi afla sentinţa: “Dragi copii, să știți că viața e mai importantă decât toate”

Fostul fotbalist susţine că şi-a învăţat lecţia şi i-a sfătuit pe cei tineri să nu repete greşelile pe care le-a făcut el la volan. În plus, Dănuţ Lupu a motivat că s-a urcat la volan deoarece îi era rău şi voia să ajungă la spital:

„Dragi copii, să știți că viața e mai importantă decât toate. Nu mai urcați fără permis și băuți la volan. De droguri nici nu mai zic.

(n.r. dacă e de acord cu Legea Anastasia – conducătorii auto în stare de ebrietate să aibă permisul suspendat 10 ani și mașina confiscată) Da, fiindcă pentru a te urca băut sau drogat la volan e o faptă penală. Știți cum e, în România tinerii au înțeles democrația greșit.

“Nu am făcut accident, nu am fost băut. Am ajuns la spital și mi s-a făcut ce a trebuit”

(n.r. de ce s-a urcat la volan fără persmis de conducere) M-am urcat la volan doar că trebuia să ajung la spital, pentru că îmi era foarte rău. Nu am făcut accident, nu am fost băut. Am ajuns la spital și mi s-a făcut ce a trebuit.

Poate că dacă nu urcam la volam eram mort. Regret că m-am urcat, dar eu cred că viața și sănătatea unui om sunt mai importante ca orice. În zona în care eram nu puteam să sun la 112”, a spus Dănuț Lupu.

Dănuţ Lupu riscă închisoarea: “De la 1 la 5 ani”

pentru că a circulat pe drumurile publice fără un permis auto valabil: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani”.

Conform comunicatului Poliţiei de anul trecut, Dănuţ Lupu a fost oprit de forţele de ordine, dar nu avea un permis auto valabil. El a fost testat cu alcooltestul, dar rezultatul a fost zero:

„În data de 18 iunie 2022, polițistii din cadrul Brigăzii Rutiere aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit un conducător auto, în vârstă de 55 de ani. În urma verificărilor a rezultat că bărbatul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere”, a fost comunicatul Poliției, în vara anului trecut.