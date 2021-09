Darius Betean, luptătorul de MMA de la Blood Fight League: “M-am apucat de sport pentru că eram obez!” Traseu de la anonimat… la titlul de campion!

Darius Betean are 19 ani, este supranumit “Pretty Boy” și a fost abandonat de părinți și crescut de bunici. Când a descoperit sportul, la 13 ani, scopul său era de a slăbi, de a se pregăti pentru probele de admitere la liceul militar. Peste ani, copilul supraponderal crescut doar de bunici, la malul mării, a devenit campion de kempo și kickbox.

Darius Betean, luptătorul de MMA de la Blood Fight League: “M-am apucat de sport pentru că eram obez!”

“M-am apucat de sport la 13 ani pentru că eram obez! Avem 85 de kg la 1,70 și dorința mea era să intru în armată. Asta m-a motivat să mă apuc de sport. Am înțeles atunci că, dacă muncesc și îmi văd de planul meu, până la urmă apar și rezultatele.

Am început cu kickboxing și am devenit pasionat de . Proba sportivă nu am luat-o, m-am înscris la un alt liceu. Însă, după doi ani de antrenamente, am refăcut-o cu antrenorul meu, la sală, probele de admitere.

Îmi rămăsese treaba asta în cap și voiam să trec peste. Rezultatele au fost foarte bune. Acum, sunt student și luptător profesionist. Vara lucrez ca salvamar, la mare, însă, profesia mea este cea de luptător MMA!”, își începe mărturisirea Darius Betean.

“Ficatul meu s-a resimțit câteva săptămâni. Din momentul acela m-am apucat de box”

Iar palmaresul lui “Pretty Boy” de până acum arată că luptătorul este pe drumul cel bun. Darius Betean este campion național la kempo și kickbox. El a susținut 15 meciuri la amatori, dintre care 14 victorii și le-a adjudecat și are 3 meciuri la MMA Pro, cu 1 victorie, 2 înfrângeri și un K.O.

“În școală, aveam un prieten în clasa de mea care mergea la . Într-o zi, m-a luat cu el. Eu credeam că mă pricep, iar antrenorul său m-a băgat din prima cu cel mai bun elev al său. Am luat o bătaie mamă, mamă, de o țin minte și acum.

Ficatul meu s-a resimțit câteva săptămâni. Din momentul acela m-am apucat de box, l-am practicat un an și jumătate. Am chiar și două meciuri câștigate la amatori.

Numai că eu simțeam că trebuie să merg mai departe și am trecut la kickbox, doi ani și jumătate. Am ieșit campion național de kempo la amatori, cu 14 meciuri și o singură înfrângere. Totul avea însă să mă ducă către MMA, cel mai complex sport de lupte și cel mai frumos”, spune luptătorul de MMA Darius Betean.

“Ai mei m-au abandonat, mama de mic, iar pe tatăl meu nu l-am întâlnit niciodată”

“Pretty Boy” nu a fost însă un copil sprijinit de părinți pentru a ajunge la performață, ci de bunicii materni.

“Eu nu am părinți. Ai mei m-au abandonat, mama de mic, iar pe tatăl meu nu l-am întâlnit niciodată. Bunicii din partea mamei m-au crescut ca pe fiul lor. De aceea, eu nu-mi văd părinții natali ca pe o familie, pentru mine familie înseamnă Camelia și Jean, bunicii din partea mamei.

Ei sunt părinții și familia mea. Camelia, bunica mea este cea care mă impulsionează înaintea fiecărui meci spunându-mi: “să nu-mi vii bătut acasă că te mai bat și eu!”.

“Bunicii sunt cei care mă susțin finaciar. Eu lucrez vara, în sezon, ca salvamar la mare”

Și tot bunicii sunt cei care mă susțin finaciar. Eu lucrez vara, în sezon, ca salvamar la mare, dar în restul anului mă antrenez. Antrenorul meu este Marian Pasalău, cel care mă susține și mă înțelege. Pe el îl văd ca pe un părinte. Totodată, Dumi Ghiorlan m-a ajutat cu tehnicile și suport emoțional.

Am o viață disciplinată și un regim alimentar foarte echilibrat. Bine, aici mă ajută și bunica. Dimineața fac exerciții de explozie și cardio, seara mă duc 2 ore la kickbox. Zilnic! Și tot zilnic, seara, pe la 1-2, alerg 5-6 kilometri.

Alerg pe unde apuc, pe unde sunt. Îmi place! Viața mea fără sport nu știu cum ar fi fost, presupun că monotonă și plictisitoare. Știu însă că eu fără sport nu pot și nu știu să trăiesc, corpul meu s-a obișnuit și trăiește prin sport”, spune “Pretty Boy”.

“Nu mă tem, doar sunt nerăbdător. Cu fiecare luptă pe care o port îmi ridic standardele și mai sus”

Campionul de MMA se pregătește intens pentru Gala Blood Fight League, de pe 25 septembrie, de la Sala Olimpia “Constantin Jude” din Timișoara, eveniment organizat de campionul Alin Chirilă și partenerii săi.

“Aștept cu nerăbdare Gala Blood Fight League. Nu mă tem, doar sunt nerăbdător. Cu fiecare luptă pe care o port îmi ridic standardele și mai sus, și mai sus. Este momentul să arăt ce pot și la ce nivel de pregătire am ajuns, în acest moment”, explică Darius Betean.

Gala Blood Fight League, de sâmbătă, 25 septembrie, este gândită în sistem piramidă, cu 8 luptători și 7 meciuri în cușcă. Se joacă în sistem totul sau nimic: un singur premiu, 10.000 de euro și un singur câștigător.