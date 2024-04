Darius Olaru e convins că golul lui Băluță a fost valabil: “Sunt sigur că mingea era în teren”. Ce spune despre o posibilă plecare

, dar în continuare păstrează un avans consistent față de locul 2. Liderul a condus în derby-ul cu Rapid, apoi a fost pus în situația de a lupta să evite înfrângerea. Totuși, jucătorii lui Charalambous spun că ar fi meritat victoria.

Darius Olaru e convins că golul lui Băluță a fost valabil

Darius Olaru e convins că , iar mingea a ajuns la Radunovic, care a pasat deciziv pentru Băluță. Mijlocașul roș-albaștrilor regretă că echipa sa nu le-a oferit fanilor o victorie în derby, dar e mulțumit de joc.

“Cred că meritam mai mult, am avut o repriză a doua foarte bună. Cred că mingea era în teren, eu sunt sigur. Reluările nu sunt din unghiuri potrivite.

Ne dorim să închidem cât mai repede campionatul. Sper să câștigăm următoarele două meciuri. Nu m-am gândit la criticile patronului. Golul îmi dă moral.

Am reușit să marcăm, apoi am primit un gol pe o greșeală. Dar cred că meritam să câștigăm, am făcut un meci solid. Cu siguranță suporterii meritau mai mult, îmi pare rău că nu am câștigat pentru ei. Eu nu mă gândesc la plecare. Mă gândesc la EURO, tragem tare să fim acolo”, a declarat Olaru la DigiSport.

Alex Băluță: “Puteam să câștigăm”

Alex Băluță nu e mulțumit după egalul cu Rapid, dar e încântat că a revenit cu gol după accidentare, dar laudă și jocul echipei sale, pe care l-a caracterizat ca fiind demn de o campioană.

“Am reușit să facem egal, era păcat să pierdem în fața suporterilor. Cred că puteam să și câștigăm Am avut mai multe ocazii în repriza a doua. Cred că a fost un derby pe cinste. Am așteptat cu nerăbdare să revin și să marchez din nou.

Lumea aștepta o victorie, ne simțeam datori să câștigăm cu Rapid. Pentru noi e important să ne menținem pe primul loc.

Am început foarte bine meciul, dar din păcate am făcut anumite greșeli și ei au profitat. Ne-au taxat la ocaziile avute. E important să învățăm din ce s-a întâmplat în seara asta. Suntem pe drumul cel bun, cred că am arătat ca o campioană în seara asta.

Ne așteaptă două meciuri dificile, noi trebuie să ne pregătim bine. Vom sărbători atunci când vom fi campioni matematic”, a spus Băluță la DigiSport.