Darius Olaru reclamă un penalty după FCSB – Nordsjaelland: „Cel puțin la faza cu mine”. Ce a spus Compagno

FCSB , în meciul tur al „dublei” din turul al treilea preliminar al UEFA Conference League. Deși au evoluat mai mult de 30 de minute cu un om în plus, vicecampioana României nu a trimis șut pe poartă. Darius Olaru a reclamat cel puțin un penalty în meciul cu danezii.

Darius Olaru, dezamăgit după FCSB – Nordsjaelland: „Nu am știut să profităm”

Darius Olaru s-a arătat dezamăgit de faptul că . Căpitanul roș-albaștrilor a avut cuvinte de laudă pentru adversari la finalul jocului, însă este încrezător înaintea returului din Danemarca.

„Clar, dezamăgiți, pentru că am avut 30 de minute om în plus și nu am știut să profităm de asta. I-am analizat, știm că joacă foarte bine, asta e cultura lor, pasează foarte bine. Nu ne rămâne decât să ne refacem până la următorul meci.

E clar, e o echipă foarte bună. Pasează mingea bine, se strâng mult în interior. E foarte greu să-i blocăm. Dar cred eu că am reușit să de multe ori să facem față și cred eu că putem să mergem acolo, să le punem probleme și să ne calificăm mai departe”, a declarat Darius Olaru, pentru .

Darius Olaru reclamă un penalty după FCSB – Nordsjaelland: „Cel puțin la faza cu mine”

Darius Olaru a fost aproape să fructifice o ezitare între portarul și fundașul danezilor. Adversarii au încercat să repună rapid din 6 metri, însă căpitanul vicecampioanei României a anticipat. Ulterior, goalkeeper-ul lui Nordsjaelland a intrat cu talpa sus, însă muntenegreanul Milos Boskovic a lăsat jocul să continue, deoarece portarul a atins mingea.

„Cred că am avut minim un penalty, cel puțin la faza cu mine. Cred că era penalty, dar asta e, mergem mai departe. Au fost câteva decizii în favoarea lor, dar în rest a fost un arbitraj bun”, a mai spus Darius Olaru.

Au mai existat cel puțin alte două faze controversate în urma cărora FCSB a cerut lovitură de pedeapsă. În minutul 72, Djokovic a simțit o împingere de la spate și a căzut spectaculos după contactul cu Jeppe Tverskov. Milos Boskovic nu a luat vreo decizie.

În prelungiri, Chiricheș l-a lansat în careu pe Tavi Popescu, iar „perla” roș-albaștrilor a căzut după un contact cu Marxen. Decizia „centralului” a fost aceeași.

Andrea Compagno a refuzat să comenteze reacție nervoasă din momentul schimbării: „Nu trebuie să vorbesc despre asta”

Andrea Compagno a fost schimbat în minutul 61, la scurt timp după ce FCSB a rămas în superioritate numerică. Într-un act de furie, . La interviul de la final, Compagno a refuzat să comenteze ieșirea nervoasă.

„Nu trebuie să vorbesc despre asta, vorbim despre echipă. E echilibru, trebuie să obținem calificarea acolo. Cred că am jucat bine, am avut ocazii, dar din păcate nu am obținut un rezultat bun. Puteam să avem un penalty, dar nu e VAR, e mai greu pentru arbitri.

Toată lumea ne-a dat ca pierzători și astăzi, că e echipă prea bună pentru noi, dar am arătat că nu e așa. Cred că va fi mai greu acolo, trebuie să fim pregătiți. Danezii au joc de posesie, e clar că au pregătit meciul tactic. E echilibru”, a declarat Andrea Compagno.

Ștefan Târnovanu, mesaj de încurajare după FCSB – Nordsjaelland: „Când nu funcţionează băieţii, trebuie să funcţionez eu”

Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului în partida cu FC Nordsjaelland. Portarul vicecampioanei României a fost salvat de bară în prelungiri, când Nygren a trimis în transversală din lovitură liberă de la 20 de metri.

„O echipă care pasează foarte-foarte bine. Nu s-au speriat. Să sperăm că vom juca mai bine şi ne vom califica. Dacă vom face presing şi ne vom apăra bine cu siguranţă vom marca şi ne vom califica.

Asta e meseria noastră (n.r. portar), când nu funcţionează băieţii, trebuie să funcţionez eu. Norocul face parte din fotbal, bara e a mea, a portarului, dacă nici bara nu mă mai salvează…

Nu ştiu dacă suntem favoriţi, vom face tot ce putem să ne calificăm. Le mulţumim suporterilor. Eu am simţit că putem să marcăm, speram să marcăm, dar ei în continuare şi-au făcut jocul acela de posesie.

O echipă puţin ciudată, nu am întâlnit sezonul ăsta o echipă care să paseze atât de mult. Să sperăm că o să câştigăm în retur”, a mărturisit Ștefan Târnovanu.