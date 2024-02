Darius Olaru regretă plecarea lui Andrea Compagno de la FCSB: ”Se simte lipsa lui”

Atacantul italian, care nu se mai afla de mult în grațiile patronului ”roș-albaștrilor”, a fost pentru 150.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Plecarea lui Andrea Compagno de la FCSB, regretată de Darius Olaru

La finalul meciului FCSB – Sepsi 1-0, din etapa a 25-a din SuperLiga, Darius Olaru a vorbit despre plecarea lui Andrea Compagno și consideră că italianul ar fi putut ajuta echipa în finalul de sezon care se anunță foarte disputat.

ADVERTISEMENT

”Compagno, pentru noi era un jucător și un coleg foarte bun, un profesionist, era un moment în care putea să ne ajute mai mult. Se simte lipsa lui, și în această seară aveam nevoie de un atacant să țină de minge.

Era bătăios, alerga foarte mult. La sfârșit o să-i păstrăm o medalie de campion. Avem nevoie de el (n.r. – de David Miculescu), cred că poate mult mai mult și va demonstra”, a declarat căpitanul vicecampioanei României.

ADVERTISEMENT

”Cred că după partida din această seară rămânem cu punctele, știm și noi că jocul nu a fost foarte bun. Suntem destul de mulți răciți și din această cauză cred că nu ne-am putut face jocul. Am avut două șanse foarte bune să închidem jocul, Miculescu, Luis, asta este, e bine că am reușit să câștigăm.

Cred că aceasta a fost cea mai mare problemă în această seară (n.r.- răceala). În tipul ăsta de meciuri se văd caracterele, trebuia să luăm cele 3 puncte. Coman, din păcate, și el a fost răcit, nu i-a trecut. Ne pare rău, dar la meciul viitor va fi bine și va da totul ca să câștigăm”, a mai spus Olaru.

ADVERTISEMENT

Târnovanu știe cum poate lua FCSB titlul

La rândul său, portarul Ștefan Târnovanu care a pus stăpânire pe jucătorii FCSB-ului pentru jocul mai slab, dar e de părere că echipa a stat bine defensiv în fața unui adversar agresiv.

”Foarte mulți suntem răciți, am jucat așa bolnavi, ce să facem? Am câștigat, am tras de noi. Defensiv am stat destul de bine. Am prins o echipă cu un presing extraordinar. În a doua repriză am avut două posibilități de a închide meciul, dar am ratat. Am făcut un joc slab în repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Dar dacă vom juca cum am făcut-o în primele 3 meciuri, sunt sigur că vom câștiga meciurile. Dacă noi ne facem treaba, vom fi campioni, e foarte simplu, nu ne interesează ce face Rapid. Sunt foarte importante aceste victorii. Și celelalte echipe fac jocuri slabe și câștigă meciuri, așa e fotbalul”, a afirmat Târnovanu.