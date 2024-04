Darius Olaru se înclină în fața lui Florinel Coman după CFR Cluj – FCSB 0-1: ”O lovitură liberă pare un penalty pentru el”

”Perla” lui Gigi Becali . Portarul Sava a rămas fără reacție și a fost simplu spectator la mingea care a intrat în poartă, dar nu înainte de a atinge bara transversală.

Florinel Coman, ridicat în slăvi de Darius Olaru după CFR Cluj – FCSB 0-1

La finalul partidei CFR Cluj – FCSB 0-1, din etapa a 4-a a play-off-ului din SuperLiga, căpitanul Darius Olaru a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Florinel Coman, cel care .

”Am făcut o partidă foarte bună, am reușit să menținem posesia. Am avut destule ocazii și am știut să suferim. Am muncit foarte mult pentru acest meci. Chiar vorbeam înainte că am muncit 7-8 luni pentru a putea juca un astfel de meci.

Ne bucurăm că le-am făcut fanilor o bucurie în această seară, ne-au susținut pe tot parcursul meciului. Le mulțumim și le dedicăm victoria. Treaba nu este încheiată, mai avem de tras. Știm că suntem foarte aproape de titlu, dar mai avem de jucat.

Au fost și momente mai dificile pe durata sezonului, dar am știut să facem față. Ne-am maturizat, am știut să facem față și este anul nostru. Mereu am avut meciuri dificile cu ei, cred că am meritat victoria. Golul lui Coman a fost extraordinar, o lovitură liberă pare un penalty pentru el. Ne bucurăm că îl avem alături de noi”, a declarat Olaru.

Unde a făcut FCSB diferența în meciul de la Cluj

La rândul său, mijlocașul Adrian Șut a mărturisit că atitudinea a făcut diferența în jocul cu CFR și crede că o victorie la limită este mult mai savuroasă. El a precizat că abia așteaptă ca FCSB să fie matematic campioană.

”Ne-am respectat, am venit să câștigăm și ne-am impus exact cum trebuia, ca o echipă mare, 1-0, frumos. A fost un meci bun al nostru, am stat foarte bine tactic, nu au avut prea multe situații. Suntem foarte fericiți, mai avem puțin până la final, să ne îndeplinim obiectivul.

Atitudinea noastră a făcut diferența. Am spus la pauză că vom da cu toții tot ce putem, iar dacă nu mai putem ieșim de pe teren rupți. Știam cât de important este acest meci și ne bucurăm că am reușit să câștigăm, aici s-a făcut diferența.

Nu am simțit că avem de luat o revanșă, era un meci nou, mult mai important decât cel dinainte. Am venit aici să câștigăm și suntem foarte fericiți că ne-am îndeplinit obiectivul. Muncim la fiecare antrenament, mai avem puțin și sperăm ca la final să ne bucurăm cât mai frumos”, a spus Șut.