David Popovici a câştigat finala probei de 100 de metri liber, în Cupa României: “Dacă nu doare, ai făcut ceva greșit!”

s-a impus în finala A a Cupei României, în proba de 100 de metri liber masculin. Înotătorul în vârstă de 18 ani a parcurs suta de metri în 47 de secunde şi 85 de sutimi. Pe podium au urcat Mihai Gergely şi Constantin George Alexandru Stoica.

David Popovici a câştigat finala probei de 100 de metri liber, în Cupa României: “Nu aveam absolut nicio aşteptare”

În urmă cu o zi, s-a impus şi în finala probei de 100 de metri fluture şi va intra în bazin şi duminică, dar numai pentru seriile de la 200 de metri liber:

„Sunt un pic nerăbdător pentru ziua de mâine, pentru că n-am mai înotat 200m liber de mult timp. Sunt curios ce pot realiza și mâine. Voi înota doar dimineață, așa am stabilit cu antrenorul. Vedem ce iese”.

David Popovici a declarat că obiectivul a fost să înoate cât poate de repede în proba de 100 de metri liber şi este mulţumit de faptul că a mai bifat o cursă sub 48 de secunde:

„A fost o cursă OK, potrivită stadiului în care ne aflăm. Nu aveam absolut nicio așteptare. Sunt mulțumit că am coborât sub 48 de secunde. În curând, dacă nu mă înșel, o să obțin cele mai multe curse de 100m încheiate în mai puțin de 48 de secunde.

“Cred că partea cu pozele e mai obositoare. Dar, atunci când sunt copii, parcă nu e atât de obositor. Și pentru ei fac ceea ce fac”

Le adun acolo. Singurul target era să înot cât de repede pot. Atât de repede am putut în după-amiaza asta, e perfect, e OK. Fiecare cursă doare, dacă nu doare, ai făcut ceva greșit.

Vă spun ce o să fac acum, după ce o să încheiem. Mă duc și înot aproximativ 1.000 de metri. Bine, după ce mă mai duc puțin la copiii care mă așteaptă pentru poze.

Poate stretching, poate și masaj. Și încerc să mănânc și să dorm cât mai bine. Cred că partea cu pozele e mai obositoare. Dar, atunci când sunt copii, parcă nu e atât de obositor. Și pentru ei fac ceea ce fac”, a spus Popovici.

“Am doar două concursuri importante vara aceasta, acela de la Roma și, mai ales, Mondialele”

În această vară, David Popovici va avea două concursuri importante, Trofeo Sette Colli (23-25 iunie), cel mai vechi concurs de înot, și Campionatele Mondiale (14-30 iulie) unde îşi va apăra titlurile la 100 şi 200 de metri liber:

“Mă reîntorc la Roma (n.r. – gazda Mondialelor de anul trecut) pentru un concurs important. Abia aștept să mă întorc în bazinul ăla, pentru că am amintiri frumoase.

O să intru la 100m și 200m liber sigur. Atât vreau. Acolo am așteptări un pic mai ridicate. Am doar două concursuri importante vara aceasta, acela de la Roma și, mai ales, Mondialele.

Cupa României a fost numai de verificare. La Roma va fi tot de verificare, plus încă un pic mai mult efort. Nu mă gândesc la un record mondial, nici când l-am făcut pe acela nu m-am gândit. Ideea e să fii consecvent, să ai răbdare, să lucrezi la detalii în fiecare zi și, când te aștepți mai puțin, se va întâmpla”, a spus David Popovici.