David Popovici se luptă cu recordurile și cu propriile convingeri. ”La Tokyo va fi mai interesant decât credeam”

Înotătorul David Popovici este omul momentului. Se luptă cu recordurile (mondiale) și cu propriile convingeri. A cucerit, joi, titlul continental la juniori, în proba de 100 metri liber și nu oricum, ci corectând recordul mondial.

ADVERTISEMENT

La Campionatele Europene de natație din Italia, David Popovici a realizat tot odată și baremul A pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde este cotat cu șanse reale la podium în proba preferată, de 100 metri liber.

David Popovici: ”Sunt unul dintre favoriți, abia aștept concursul olimpic”

În doar două zile , de juniori, pe distanța de 100 metri, stilul liber, în cadrul întrecerilor Campionatelor Europene de natație de la Foro Italico.

ADVERTISEMENT

A stabilit prima performanță mondială în finala probei de ștafetă 4X100 metri liber când a înotat cele două lungimi de bazin în 47 secunde și 56 de sutimi. Avea să fie doar prologul pentru o nouă cursă impresionantă și un timp pe măsură în finala probei de 100 metri liber.

David a oprit acele cronometrului la 47 secunde și 30 de sutimi, ceea ce reprezintă un nou record mondial al cursei (la juniori) și al 10-lea cel mai bun timp din istorie.

ADVERTISEMENT

”Recordul mondial e doar un număr care trebuie bătut. Nu înseamnă foarte mult, ci doar că la Tokyo va fi mai interesant decât credeam.

Acum sunt unul dintre favoriți. Abia aștept concursul olimpic, merg cu așteptări ridicate, dar trebuie să rămân cu capul pe umeri și în același timp să țintesc cât mai sus”, a declarat David Popovici, pentru .

ADVERTISEMENT

Este liderul mondial al sezonului

David Popovici este doar , dar și cel mai tânăr sportiv român care va participa la cel mai important eveniment sportiv al planetei.

Va fi o experiență care îl va ajuta cu siguranță să ajungă acolo unde și-a propus. Iar aspirațiile tânărului de 16 ani, liderul mondial al probei de 100 metri liber, sunt mari.

ADVERTISEMENT

”La europenele din Italia m-am întrecut cu mine, ăsta a fost planul de la început. Pot spune că m-am distrat și am reușit un timp foarte bun. Am înotat bine, sunt convins că în următoarele curse o voi face și mai bine. E foarte simplu”, a povestit sportivul pentru sursa amintită.

Performanța realizată la Foro Italico l-a apropiat pe David Popovici la doar 39 de sutimi de secundă de recordul mondial al probei de 100 metri liber (46,91) deținut de brazilianul César Cielo Filho, stabilit tot la Roma, pe 30 iulie 2009.

ADVERTISEMENT

Sud-americanul are de ce să își facă griji. Înotătorul român a mărturisit că următoarea țintă este să înoate cele două lungimi de bazin sub 47 de secunde. Pentru că poate.

”Cu siguranță pot să realizez performanța de a coborî sub 47 de secunde, dar nu mă grăbesc nicăieri, am toată cariera de înotător în față, toată cariera înainte. Sunt convins că voi reuși, dar mai am mult de antrenat și foarte multe de învățat!”, a mai spus David Popovici.

A ajuns la înot din cauza unor probleme medicale, acum strânge bani pentru copiii cu autism

Povestea lui David Popovici nu este cu mult diferită față de a altor mari campioni. A început să practice înotul la 4 ani, după ce medicii i-au descoperit o afecțiune la spate.

Înotul în scop recuperativ i-a deschis poarta spre marea performanță. A continuat să se antreneze și după ce a scăpat de problemele medicale, iar la 10 ani dobora primul record național. Au urmat zeci de titluri și alte 36 de noi recorduri interne.

Pentru că și el a ajuns la înot din cauza unor probleme medicale, David a decis să se implice în acțiuni caritabile, prin care să ajute copiii aflați în suferință. Concret, noul recordman mondial de juniori a înotat deja în curse caritabile și va continua să o facă pentru a aduna bani ce vor fi donați copiilor cu autism, pentru ca aceștia să poată beneficia de servicii de terapie în apă.

”Când eram mic, mama lucra la un Centru de Copii cu Autism și când eram în vacanță, mă lua de multe ori cu ea la serviciu. De mic mi-a plăcut să petrec timp cu ei și să mă joc cu ei”, a spune cel mai tânăr olimpic al delegaţiei României.