David Pușcaș a ajuns de urgență la spital. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a fost operat: „Nu am pe nimeni. Nu am nici măcar o sticlă de apă aici”

David Pușcaș a primit o nouă lovitură de la viață. O greșeală banală a făcut să aibă nevoie de operație de urgență și, rămas singur pe lume, nu are pe nimeni care să-l viziteze la spital sau care să-i ducă o sticlă cu apă.

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a ajuns la spital și a fost operat de urgență

Luminița Anghel l-a înfiat pe David Pușcaș pe când acesta avea numai doi anișori. Anii care au trecut, însă, și-au amprenta în mod negativ asupra relației lor, .

ADVERTISEMENT

De opt ani , iar David a primit zilele trecute încă o palmă de la viață. Tânărul s-a înțepat într-un cercel și a stat fără să meargă la medic, până când rana s-a infectat.

În aceste condiții, a ajuns de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca și a fost operat. Totuși, fiul adoptiv al Luminiței Anghel nu are pe nimeni care să îl viziteze, iar singura persoană pe care a putut să o treacă pe lista de internare a fost chiar artista.

ADVERTISEMENT

„Sunt singur în spital, nu am pe nimeni. Așa că am ales să o trec pe mama (Luminița Anghel – n.r) pe fișa mea de pacient, în caz că pățesc ceva. Nu am nici măcar o sticlă de apă aici, mor de sete și sunt singur în spital.

Am ajuns în spital după ce m-am înțepat în acul din cercel sub unghie și am stat așa trei zile. Am făcut o infecție foarte mare”, a povestit fiul adoptiv al Luminiței Anghel despre cumpăna prin care trece, pentru

ADVERTISEMENT

Ulterior, tânărul a dezvăluit cum se simte și în mediul online, acolo unde are mai mulți prieteni virtuali. „Gata, am ieșit din operație. Mă doare de mor, dar nu îmi pierd degetul. Totul este ok. A fost oribil”, a spus David Pușcaș.

Nici vorbă de împăcare cu Luminița Anghel

Chiar recent, tânărul mărturisea că șansele de a se împăca vreodată cu mama sa adoptivă sunt aproape de zero. După scandalurile dintre ei, Luminița Anghel a ales să-i blocheze apelurile și mesajele.

ADVERTISEMENT

„Nu am mai vorbit de opt ani cu ea. Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani, dar o simt lângă mine mereu și o port în suflet în tot ceea ce fac. Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic”, a dezvăluit David Pușcaș.