De 3 X Andrei Ivan. Atacantul Universității, a treia reușită în ultimele patru partide

Universitatea Craiova a uitat să mai piardă în fața lui Dinamo. Andrei Ivan a fost eroul „juveților”, cu reușita din prima repriză.

Andrei Ivan și-a regăsit pofta de a marca și a înscris al treilea gol consecutiv în ultimele trei meciuri. Vârful oltean a îndeplinit o simplă formalitate, în minutul 26, după o cursă senzațională a lui Baiaram, care a depășit trei adversari și a pasat impecabil în gura porții.

Ultima oară când Andrei Ivan a mai înscris în trei meciuri consecutive s-a întâmplat în octombrie 2016, cu Dinamo, Gaz Metan Mediaș și Pandurii Târgu Jiu.

Andrei Ivan, eroul Universității Craiova în meciul cu Dinamo: „Legăm victorii, asta e bine”

Oltenii au obținut sâmbătă al patrulea succes la rând, în Liga 1, în fața marii rivale din Ștefan cel Mare, iar atacantul Universității, Andrei Ivan, a marcat al cincilea gol împotriva lui Dinamo, în întreaga carieră.

”Sunt bucuros că am câștigat, că am marcat, dar contează mai puțin că eu am fost autorul golului. Ceea ce contează este că legăm victorii și trebuie să ajungem cât mai sus. Știu că mai am mult de lucrat, dar în seara asta m-am simțit foarte bine din toate punctele de vedere”, a declarat Ivan.

Fotbalistul a ajuns la patru goluri în acest sezon, ultimele trei în meciurile recente cu FC Voluntari, Politehnica Iași și Dinamo. Ivan i-a mulțumit la finalul partidei lui Ștefan Baiaram, cel care i-a oferit o pasă impecabilă la faza golului din meciul cu Dinamo.

”El și la antrenamente exersează pătrunderile acestea și pase precum cea de la gol. Este un fotbalist tânăr, mai are multe de arătat. Mă bucur că îi ies și în meciurile oficiale genul acesta de pase”, a încheiat Ivan.

Marius Constantin: „E bine că ținem aproape de FCSB și CFR Cluj”

Marius Constantin a fost unul dintre fotbalștii cu o evoluție solidă împotriva lui Dinamo, echipă care a reușit contraperformanța de a expedia un singur șut la poarta lui Pigliacelli, în repriza a doua.

La 36 de ani, Constantin a închis perfect culoarele pentru atacanții lui Dinamo, iar la final a declarat că simte că echipa s-a descătușat.

”Am vrut neapărat să câștigăm meciul acesta și pentru suporteri și pentru noi. Era foarte important să ținem acolo, aproape de FCSB și CFR. Am făcut un meci defensiv bun și rezultatul arată asta. Sigur că mai avem de lucru să îmbunătățim lucrurile, dar ne-am descătușat, e bine. Mă bucur că sunt bine, sunt sănătos și pot să joc la un nivel, zic eu, bun”, a spus Cnstantin.

Din 2018 nu au mai pierdut „leii” din Bănie, în campionat, în fața lui Dinamo.