De ce a ajuns Bianca Pop de la Insula Iubirii să se certe cu Poliția. Motivul scandalului întrece orice imaginație

Bianca Pop de la Insula Iubirii este în prezent în scandal și cu autoritățile. Bruneta a acuzat recent că un cunoscut a drogat-o, după care a fost abuzată.

De aceea, s-a aflat că în această dimineață a ajuns și la Poliție, pentru a putea să își facă dreptate. Bianca de la Insula Iubirii a făcut recent declarații șocante despre momentele prin care a trecut.

Cunoscută românilor odată cu aparițiile din emisiunea de pe Antena 1, dar și din pricina altor scandaluri publice, tânăra s-a trezit într-o situație ce depășește orice imaginație.

Ispita Bianca Pop de la Insula Iubirii, în scandal cu Poliția. Motivul e unul incredibil

Bianca Pop este celebră datorită rolului de ispită, de la Insula Iubirii. Emisiunea transmisă pe Antena 1, al cărui prezentator este Radu Vâlcan, a propulsat-o pe brunetă în rândul celebrităților de la noi.

Un detaliu ce a putut fi observat și la nivelul postărilor ei din mediul online, deoarece a căpătat cu mult mai multă notorietate.

În prezent, ispita se confruntă cu o situație nebănuită, pentru care a decis să meargă la Poliție. Însă, odată ajunsă în fața autorităților, Bianca Pop s-a certat și cu oamenii legii și a răbufnit ca la ușa cortului. Evenimentele șocante s-au petrecut cu doar câteva zile în urmă.

“Am două zile în care nu am mâncat nimic și nu am dormit nimic. Două zile în care am văzut mult praf, am aspirat mult praf și aștept să vină cineva să ma ducă pentru că nu vreau să mai stau, vreau să plec acasă. Adică nu vreau să plec acasă, vreau să plec la IML, vreau să fac analizeze de droguri pentru că am fost drogată. Chestii urâte, nu-mi mai pasă de nimic. Toată lumea să intre la pușcărie și cu asta, basta!”, a susținut Bianca Pop, potrivit celor de la Spynews.

Bianca Pop a mai povestit că a avut nevoie și de îngrijiri medicale și a solicitat intervenția unei ambulanțe, printr-un apel al 112. A fost dusă de urgență la un spital, având o stare generală precară, dar și droguri depistate ulterior în organism.

Până la acest moment nu este cunoscut la ce spital a fost tratată Bianca, fie vreun comunicat oficial care să dovedească spusele ei. Totodată, când se afla la secția de Poliție, aceasta a început să se certe cu autoritățile și a făcut un scandal monstru. Din spusele tinerei, nu se va opri până când nu își va face dreptate.

