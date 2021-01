De ce a interzis Ion Iliescu revenirea Regelui Mihai în țară! Imagini unice cu scandalul de atunci

FANATIK îți spune adevăratul motiv pentru care a interzis Ion Iliescu revenirea Regelui Mihai în țară, la puține momente după evenimentele din decembrie 1989! Cel care avea să pună mâna pe putere nu a fost o clipă de acord ca monarhul să se întoarcă în România.

De altfel, după Revoluție, Regele Mihai I a fost nevoit să stea departe de țară însă aproape opt ani de zile. Acesta a primit, în cele din urmă, cetățenia română abia în 1997. S-a întâmplat lucrul acesta, în timpul mandatului lui Emil Constantinescu.

Fostul suveran a fost umilit în mai multe rânduri de regimul impus de Ion Iliescu. Prima data, chiar de Crăciun în 1990, în ziua sfântă de 25 decembrie.

Motivul pentru care care a interzis Ion Iliescu revenirea Regelui Mihai în țară!

Autoritățile l-au oprit atunci pe Regele Mihai, venit în țară alături de Regina Ana și principesa Margareta, chiar în drum spre Curtea de Argeș. Acesta intrase în România cu un pașaport danez și avea viză pentru 24 de ore.

Urma să meargă la mănăstire, acolo unde voia să se reculeagă la mormintele antecesorilor săi regali și să asiste la slujba religioasă de Crăciun. Însă, în drum spre Curtea de Argeș, Regele și însoțitorii săi au fost opriți de un baraj al Poliției, conduși din nou la aeroport și obligați să părăsească țara de urgență.

Au rămas în istorie cuvintele generalului Valeriu Rozoleanu, șeful Direcției Generale Pașapoarte la acea vreme. „Ca sa nu depasim cadrul si sa nu fim pusi in situatia ca sa se ia masuri sa il invitam in alt sens. Pentru ca dansul este ilegal la noi in tara”.

Vizita care l-a panicat total pe Ion Iliescu

La distanță de doi ani de zile, Regele Mihai avea să revină în România. Guvernul din 1992 i-a permis acest lucru și i-a îngăduit Majestății Salse să participe la prăznuirea Sf.Pasti, în luna aprilie.

“Incordarea maxima a fost in momentul cand avionul, trecand de Austria si Ungaria, se apropia de spatiul aerian romanesc. Omul de la turnul de control a inghitit in sec si a spus: Transmitem bine ati venit Majestatilor Sale”, avea să spună la câteva decenii distanță, istoricul Emil Hurezeanu.

Regele Mihai a fost întâmpinat de oameni cu o simpatie deosebită, o simpatie de care nu s-a mai bucurat nimeni până atunci. În București, peste un milion de persoane au ieșit în stradă pentru a-l vedea.

A fost o adunare spontană ca în povești. Scriitori, actori, artiști, oameni normali au venit să-și vadă Regele și nu s-au oprit aici. Ca la un semn, lumea a început să scandeze și să-i ceară Regelui să nu mai plece niciodată din țara lui.

„A fost un moment pe care mă bucur că l-am trăit. A fost felul unei generații întregi de a scrie istorie. Unei generații mințite preț de decenii întregi. Cred cu tărie că în acea zi, România s-a eliberat de toate fricile. În momentul acela în care oamenii au început să-i ceară Majestății Sale să rămână”, a spus Barbu Despina, profesor de istorie.

Un milion de oameni în stradă ca să-l vadă pe Regele Mihai

„Cred că nu vă închipuiți de la ce premise a plecat acea venire a Regelui în țară. Da, nu mai era Ceaușescu, dar în 1992 să știți că prea multe nu erau schimbate în România. Toată lumea vorbea de democrație și libertate, însă habar n-aveam ce sunt alea și ce să facem cu ele.

Și atunci, Regele a fost ca o lumină. A venit, l-am văzut cu toții și-am înțeles că nu suntem singuri. Că putem avea o șansă ca țară. Erau oameni care plângeau, oameni care ar fi dat orice ca Regele să rămână în țară”, a continuat cadrul didactic.

Regele Mihai s-a adresat românilor de la balconul unei camere de hotel și nu de la Palatul Regal, pentru că nu a primit aprobare în acest sens de la autorităț. Popularitatea sa a îngrijorat guvernul președintelui Ion Iliescu, drept pentru care Regelui i s-a interzis de urgență accesul în România pentru următorii cinci ani.

Cum a fost Regele Mihai întors de pe Aeroportul Otopeni

Pe 7 octombrie 1994, Regele Mihai I și Regina Ana au aterizat pe aeroportul Otopeni și apucat doar să coboare pe scara avionului. Aceștia și-au arătat pașapoartele și de pe pistă au început să se audă aplauze.

Regele era așteptat acolo de mai mulți oameni. Autoritățile au anunțat că nu-i permit intrarea pe teritoriul țării si l-au obligat sa urce înapoi în aeronavă și să se întoarcă de unde a venit.

Potrivit imaginilor de arhivă ale TVR, oamenii legii au spus atunci ferm. “Nu acordam viza in frontiera. Pasaportul nu contine viza de Romania”. Avionul Air France avea să facă drumul înapoi.

De ce nu a avut voie Regele Mihai să participe la funeraliile lui Corneliu Coposu

Un alt moment important în istoria recentă a României și în conflictul dintre Ion Iliescu și Regele Mihai a avut loc atunci când Majestății Sale i s-a interzis să participe la înmormântarea lui Corneliu Coposu, din 1995.

Suveranul a fost invitat atunci de Emil Constantinescu la funeralii. Regele Mihai nu a avut ce face decât să transmită un mesaj înregistrat, un mesaj pe care l-au putut asculta toți cei veniți să-și ia rămas bun de la Coposu. Și vorbim de câteva sute de mii de oameni.

“Gestul politicianist de interzicere a venirii regelui la inmormantare ne-a socat pe noi, dar a fost iarasi o greseala grava, dupa parerea mea, a fost aceeasi teama”, afirma Emil Constantinescu pentru Digi24.

Când a putut Regele Mihai să revină în țară

Abia în 1997, la ani de zile distanță de la momentul Revoluției, noul guvern format de spectrul politic de dreapta i-a oferit Regelui Mihai cetățenia română. Marea împăcare între cele două personaje avea să aibă loc în 2001.

Reales președinte al țării, Ion Iliescu l-a invitat pe Regele Mihai la redeschiderea unei galerii de Artă, la Palatul Regal. Conform martorilor, social democratul i s-ar fi adresat cu Sire monarhului.

Cei doi și-au strâns mâna, dar nu pentru mult timp. În urma unor neînțelegeri între Casa Regală și social democrați, în 2011, Regele Mihai a refuzat să îi strângă mâna lui Ion Iliescu atunci când acesta s-a îndreptat spre el.

Gestul Majestății sale a avut loc cu ocazia discursului susținut atunci în Parlament, mai exact pe 25 octombrie, și a devenit viral în mediul online.