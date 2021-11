De ce a refuzat Nuțu Cămătaru să meargă la “40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Nu pot să mint”

Astăzi a avut loc lansarea cărții scrise de Codin Maticiuc despre viața unuia dintre cei mai temuți interlopi din România, Nuțu Cămătaru, pe baza căreia are în plan să producă și un film, .

Sinceritatea nu i-a permis lui Nuțu Cămătaru să participe la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

În cadrul unei conferințe de presă, transmisă live pe YouTube, imediat după lansarea cărții , personajul principal a luat cuvântul și prima sa declarație a fost cu trimitere către sinceritatea de care a dat dovadă pe parcurusul celor cinci ani în care Codin l-a urmărit din umbră.

Aceeași sinceritate, cu care spune el că se mândrește, nu l-a lăsat nici să accepte propunerea lui Denise Rifai de a-i fi invitat în emisiunea pe care o moderează la Kanal D. Nuțu Cămătaru spune că nu a participat la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” pentru că nu a dorit să mintă poporul cu televizorul.

”Eu spun lucrurilor pe nume, îmi asum, de aia sunt unicat în viață, nu mă dau de la nimic, nu pot să mint, de aia nu am mers nici la Denise Rifai, nu puteam să mint așa în față. Au fost unii pe acolo și au mințit”, a spus Nuțu Cămătaru, după lansarea cărții biografice scrisă de Codin Maticiuc.

Interlopul, despre carte vieții sale: ”Îmi asum ce am povestit”

Cât despre una dintre cele mai controversate cărți, cea care îi descrie viața pas cu pas, Nuțu Cămătaru spune că ceea ce vor găsi cititorii în paginile scrise de Codin Maticiuc este exact realitatea pe care el a trăit-o.

La îndemnul avocaților, cenzura se regăsește doar în capitolele ce fac referire la femeile din viața lui și acolo unde ar fi riscat să ajungă în procese civile cu anumite persoane.

”Eu am povestit în carte tot, îmi asum tot ce am povestit, s-a și cenzurat puțin, să nu vă mințim, nu aveam cum să spunem despre femei pentru că nu am vrut să atragem antipatii, pentru că multe s-au măritat, sunt celebre, au copii, e mai frumos așa.

Am o vârstă, m-am lăsat de toate, am familie, nu vreau să mai fac pușcărie, am fost condamnat și prin telepatie și de aia acum am stat de vorbă cu avocați, să nu ne trezim cu acuzații și procese”, a mai menționat personajul principal din cartea lui Codin.

”Dresorul de lei și de fraieri” nu se consideră un model de urmat: „Am trăit la granița cu legea”

Dezvăluirile lui Nuțu Cămătaru de care a ”profitat” Codin Maticiuc pentru a scrie cartea biografică au continuat și în fața presei.

Temutul interlop a mărturisit că pentru el promovarea cărții nu există și asta pentru că viața lui nu este una demnă de a fi copiată. Ba din contră, Nuțu recunoaște că de-a lungul anilor nu a fost ușă de biserică, tocmai de aceea a acceptat să dea piept cu legea și să realizeze că este cazul să își educe copiii altfel, pentru a nu suporta și ei lecțiile dure pe care le-a învățat el.

”Nu vreau să promovez această carte pentru că eu nu am ce să promovez. Nu am făcut un rău mare țării, dar nici nu am fost ușă de biserica, nu zic că frații mei nu au făcut ceva, dar altfel stă dreptatea în România, tocmai de aceea si pe copii i-am crescut altfel.

Am trăit la graniță cu legea, nu mi s-a făcut niciodată dreptate la noi în țară, dar nu am fugit, am răspuns pentru tot ce am făcut. Puteam să mă mut și eu în Italia și să execut pedeapsa cu brățară de picior, dar am dat piept cu legea, am crezut că găsesc pe cineva care să îmi facă dreptate. Eu îmi trăiesc viața pe propriile principii, daca m-as naște de zece ori tot așa aș continua”, spune Nuțu.

Nuțu Cămătaru l-a ”studiat” pe Codin Maticiuc înainte de a-i accepta propunerea

Nuțu Cămătaru a ținut să sublinieze și cum, dar și de ce a acceptat să colaboreze cu Codin Maticiuc.

Acesta spune că familia și relațiile pe care le are scriitorul cărții, dar și faptul că a apărut în lumea lui la momentul potrivit l-au făcut să fie de acord cu scrierea cărții, dar și să aibă, pe tot parcursul celor cinci ani, o relație bună.

”Știam că a mai scris o carte, chiar dacă lui i-a fost frică să stea langă mine, eu din umbră l-am studiat cu mult înainte. Știam că e băiat de oraș, i-am cunoscut familia, stiu ca are un tată inteligent, așa am acceptat și a fost la locul potrivit.

Nu a fost grea experiența, Codin e băiat de oraș, ne învârtim în aceleași cercuri. Nu a fost foarte greu să lucrez cu Codin”, a concluzionat Nuțu Cămătaru.