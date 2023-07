De ce a ținut Camelia Potec sarcina ascunsă și de soț: „A aflat de față cu toți”

chiar și față de soț. Celebra înotătoare în vârstă de 41 de ani este însărcinată pentru a doua oară. Marea campioană a dat vestea pe internet, fiind deja în ultimul trimestru de sarcină. Acum, sportiva a vorbit despre momentul în care ea și soțul ei au aflat că vor mai avea un copil.

Camelia Potec a ținut sarcina ascunsă și de propriul soț. Cum a reacționat bărbatul când a aflat

Camelia Potec este căsătorită cu Sebastian Tudor, un cunoscut om de afaceri. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Caelia Ioana care a venit pe lume în anul 2018. Atât sportiva, cât și omul de afaceri și-au dorit mult încă un copil. „Starea mea de sănătate a fost fără energie, iar corpul meu a cedat puțin la începutul anului. Am avut și anemie. În urma analizelor, am aflat că o să avem un bebe. Eu am aflat pe 19 februarie, de ziua mea, știam că sunt însărcinată. Dar, având analizele la pământ, nu am fost întrebată dacă este ceva mai mult.

ADVERTISEMENT

El a aflat de ziua lui. A fost simplu cadoul pentru el, pe data de 3 martie. I-am dat o pereche de botoșei albi de bebeluși. A aflat de față cu toți, cu toată familia la masă. A rămas surprins: `Eu ce să fac cu ăștia?`. Asta a fost reacția lui și nu i-a venit să creadă” , a spus Camelia Potec pentru FANATIK.

De ce a ţinut Camelia Potec sarcina ascunsă de soţ: „Nu am vrut să intre în panică”

„Nu i-am spus pentru că fiecare eram angrenați în ce aveam de făcut, cumva am mers înainte. Din cauza stării mele de sănătate nu știam sigur dacă voi reuși să păstrez sarcina. Întotdeauna primele trei luni sunt mai dificile. Nu am vrut să intre în panică nici el, nici noi ca discuție. Am vrut să mă fac bine și apoi i-am dat și lui vestea”, a dezvăluit ea.

ADVERTISEMENT

Încă de anul trecut cei doi sperau să îi poată oferi Caeliei un frățior sau o surioară. Și știți cum se spune că lucrurile frumoase vin atunci când te aștepți mai puțin, așa s-a întâmplat și acum. Președintele Federației Române de Natație a povestit totul.

„Ne luaserăm gândul de la copil”

„Nu ne mai așteptam. După ce anul trecut nu am reușit să rămân, am crezut că nu vom mai face copil, având în vedere și vârsta. Noi speram ca eu să rămân însărcinată anul trecut. Ne-am dorit de pe atunci să-i mai oferim Caeliei un frățior sau o surioară. Din păcate, nu a fost să fie. Am mulțumit Domnului pentru ceea ce avem și am înțeles că nu întotdeauna le poți avea pe toate. Cumva ne luaserăm gândul de la copil”, a mai spus campioana pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dacă lui Sebastian Tudor nu i-a venit să creadă că el și soția lui vor mai avea un copil, micuța Caelia a avut o altfel de reacție. Din cauza faptului că sportiva nu s-a simțit bine la începutul sarcinii a fost nevoită să-și anunțe fiica devreme că va mai avea un frățior sau o surioară. Reacția a fost cea așteptată.

„Fetița noastră a reacționat foarte bine când a aflat că va avea un frățior sau o surioară. A avut o reacție foarte frumoasă. Starea mea din primul trimestru nu a fost foarte bună și nu am vrut să creadă că mami e bolnavă. Am vrut să împărtășim cu ea că mami are un bebe și din acest motiv nu se simte bine. Am fost nevoiți să-i spunem acum două luni, dar are aproape cinci ani și înțelege. Ea spune că este pregătită și că mami și cu ea vom avea grijă de bebe.

Până la proba contrarie, Caelia îl așteaptă cu nerăbdare. Nu îmi este teamă cum va reacționa ea. Eu spun că ne descurcăm în orice situație. La urma urmei, Caelia trebuie să se acomodeze cu ideea că va fi un bebe în casă. Ea este deja domnișoară și suntem pe drumul cel bun. Ne așteptăm și la stări de gelozie și invidie și le vom compensa cu iubire, îmbrățișări și explicații”, mai dezvăluie cu emoții în glas Camelia Potec.

ADVERTISEMENT

Sportiva și soțul își fac propriile reguli: „Nu facem petrecere de gender-reveal. Nu am cumpărat nimic pentru copil”

așa că nici acum, însărcinată în mai bine de șase luni nu a luat mult în greutate. Înotătoarea va naște în luna octombrie, însă nu a apucat să cumpere mai nimic. Nu se grăbește, mai ales că acum, are și alte priorități.

„Am luat deja în greutate și nu vreau să se spună că în trei luni de zile am mâncat în exces. Am luat în jur de opt kilograme în greutate. Am trecut de șase luni și dacă totul este bine și bebe își dorește să rămână până aproape de termen, sarcina este prevăzută în a doua parte a lunii octombrie. Voi face cezariană, tot cezariană am făcut și la prima naștere. Nu ne-am pus încă de acord când vom anunța, dar nu vom face petrecere de gender reveal. Nu avem timp pentru asta. Mâine noapte plec spre Japonia.

Avem foarte multe competiții, iar eu am deplasări. Sper să ajung la toate competițiile dacă doamna doctor îmi dă acordul să pot zbura. Am primit deja ok-ul pentru Japonia. Așa va fi pentru fiecare competiție în sine. Noi am termina undeva în septembrie competițiile majore cu sportivii noștri, iar o lună mai târziu voi naște”, a spus sportiva pentru FANATIK.

După ce competițiile sportive se vor încheia, Camelia Potec va pune la punct detaliile pentru venirea pe lume a copilului său. “În ultima lună sper să apucăm să cumpărăm și noi câte ceva. Nu am luat încă nimic. Este adevărată vorba aceea că la primul copil vrei să fie totul perfect, camera văruită, pătuțul instalat cu șase luni înainte. La al doilea copil ai deja experiență și știi că lucrurile se pot achiziționa puțin mai târziu”, a dezvăluit Camelia Potec pentru FANATIK.