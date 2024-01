De ce câinele fuge după pisică. Cum pot scăpa stăpânii de acest comportament. Specialiștii și medicii veterinari au elucidat misterul în această situație care, de fapt, nu este atât de ieșită din comun pe cât am crede.

Care este motivul pentru care aleargă după pisică. Ce trebuie să știe oamenii despre acest obicei deloc neașteptat. Experții susțin că multe patrupede recurg la acest gest pentru că este în instinctul lor, cu care au venit pe lume.

Acest instinct ne spune că nu urăște felinele și că poate alerga multe animale mici (veverițe, păsări), ci că în realitate este vorba de faptul că poate veni dintr-o rasă de vânătoare sau pentru păzirea turmelor de oi sau de capre.

„Dacă ai o rasă de câine cunoscută pentru vânătoare sau păzirea turmei, precum ciobănesc, retriever, câini de cireadă sau Pointer englez, s-ar putea să aibă o inclinație mai mare să alerge pisicile.

S-ar putea ca patrupedul tău să aibă foarte puțin control asupra pornirii pe care o simte atunci când aleargă o pisică sau un alt animal”, a declarat Jesus Aramendi, veterinar în cadrul Chewy, scrie .

Legat de eliminarea acestui comportament din viața unui câine specialiștii spun că există mai multe metode. Patrupedul nu va mai alerga după pisică dacă stăpânii reușesc să îi controleze atenția cu diverse jucării.

Ce trebuie să facă oamenii ca pisica să nu mai fie alergată de câine

Pisica nu va mai fi alergată de câine dacă stăpânii reușesc să capteze atenția patrupedului. De fiecare dată când câinele începe să se apropie de felină e important să îl distragi și să îl chemi de fiecare dată. Îl poți recompensa cu diverse gustări.

Această metodă are drept scop o lecție foarte valoroasă. În felul acesta câinele va înțelege că nu are niciun motiv să deranjeze . Un alt sfat este folosirea unei lese care are o lungime reglabilă. Și de această dată e bine să ai la îndemână mâncare.

În momentul în care câinele se uită la felină, e bine să îl chemi pentru a-i acorda atenție deplină. Dacă vine, atunci oferă-i o gustare. Repetă acest comportament de fiecare dată când patrupedul tău se uită la pisică.

A treia metodă este distragerea câinelui care se află în aceeași cameră cu o felină. Oprește-te din ce faci și asigură-te că animalul tău de companie înțelege care sunt limitele clare care îi sunt impuse într-o locuință.

De fiecare dată când câinele observă pisica repetă această acțiune. Dacă patrupedul începe să urmărească pisica, atunci trebuie să urmezi patrupedul și să folosești comenzi verbale pentru a-ți exprima dezaprobarea. Tonul ferm al vocii e important!