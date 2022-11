De ce cred unii români că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu: ”Am ajuns, în 2022, să fim o țară de asistați social”

La mai bine de trei decenii de la căderea comunismului, majoritatea românilor crede că situația generală din țară e mai grea acum decât pe vremea lui Ceuașescu.

Peste 50% dintre români că era mai bine pe vremea lui Ceauşescu

În ultimele luni, , a efectuat două sondaje de opinie în cadrul proiectului ”România Agenda 2050”.

Ambele indică faptul că peste 50% dintre cetățenii chestionați consideră că .

Mai exact, 54% dintre români, în mai – iunie, respectiv de 57,4%, potrivit cercetării din septembrie – octombrie, spun că situația generală din România este mai rea acum decât pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Doar 43,5% dintre cei intervievaţi în mai – iunie, respectiv 39,1% dintre subiecţii din septembrie – octombrie, au spus că situaţia generală a ţării în următoarele decenii va fi mai bună decât în prezent.

De ce cred asta cetățenii din România? Explicația specialiștilor

Doi specialiștii, din zona politică și economică, au încercat să explice de unde vine acest sentiment al populației conform căruia ”înainte eram mai bine”.

În opinia lui Cristian Hrituc, analist politic, cei mai mulți dintre cei care au răspuns întrebărilor sondajelor sunt deja ”obosiți” de lupta de supraviețuire în societatea capitalistă.

”Am putea spune că rezultatele acestea arată cel mai bine spaimele de moment. După, pandemie, avem un război la graniță, vedem toată ziua știri cu ororile din Ucraina și constatăm că nu mai avem aceeași siguranță.

Putem vedea că România este acum la cel mai mare grad de dezvoltare din istoria sa, că are cele mai mari venituri, că are o deschidere externă foarte mare și că are cele mai mari garanții de securitate din istorie. Dar, uneori percepția se formează nu pe adevăr, nu pe cifre, nu pe statistici, ci pe sentimente subiective.

Mintea omului e formată să tină minte din trecut doar amintirile frumoase, nu și pe cele urâte”, spune Hrituc, pentru .

Expertul economic Adrian Negrescu a spus că percepția oamenilor privind situația economică ar fi putut duce la ideea conform căreia românii trăiesc în prezent mai greu ca în comunism.

”Cred că această percepție are legătură cu provocările generate de inflație în primul rând, cu scăderea abruptă a nivelului de trai și de imposibilitatea, pentru marea majoritate a populației de a găsi un loc de muncă sau de a-și asigura un trai decent, în 2022.

Peste un milion de români au primit carduri prin care statul le oferă un ajutor la limita milei, cu care să se descurce în aceste vremuri.

Am ajuns, din păcate, în 2022, să trăim la mila statului să fim o țară de asistați social”, a spus Adrian Negrescu.