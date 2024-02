De ce este bine să bei lapte cald seara, înainte de somn. Beneficii de care nu ai știut 

Lapte cald seara, înainte de somn? Posibil să ți se pară bizar dacă ți-ar spune cineva să faci asta. Primul lucru la care te gândești este unul negativ, mai exact faptul că îți va tulbura sistemul digestiv și inclusiv starea de somn. Însă, efectele sunt altele.

Ce efecte are laptele cald, consumat noaptea, înainte de somn?

Sunt cercetări care atestă faptul că noaptea, chiar înainte de a te pune la somn, poți bea o cană de lapte cald. Unul dintre efecte va fi acela că te va ajuta să adormi mai rapid și mai profund. Cum este posibil?

ADVERTISEMENT

adică un aminoacid care contribuie la producția de serotonină și melatonină, două substanțe vitale pentru organismul nostru, deoarece reglează somnul. Ciclurile lui vor fi toate respectate.

De asemenea, află și că laptele este bogat în nutrienți diferiți, de care corpul nostru depinde în totalitate: vitamina D, proteine sau Calciu. Acestea nu doar că facilitează somnul, dar contribuie și la întărirea oaselor.

ADVERTISEMENT

Totodată, , întărește și sistemul imunitar, nu doar osos și repară țesuturile. Pe lângă acestea, dacă ești stresat, o cană cu un astfel de produs îți va reduce imediat din agitație.

Cercetările mai arată și că laptele hidratează foarte bine organele interne, este ca un balsam pentru ele. Totuși, cum procedezi dacă suferi de intoleranță la lactoză? Evident, vei evita acest tip de consum, dar poți apela în schimb la alternative de lactate, precum: laptele din orez, de soia, din migdale sau laptele din nucă de cocos.

ADVERTISEMENT

Hidratare: Laptele conține apă și poate contribui la hidratarea organismului. Hidratarea adecvată este esențială pentru buna funcționare a corpului, inclusiv a organelor și a pielii.

Ce faci daci ai intoleranță la lactoză?

Cu toate acestea, nu toată lumea tolerează sau preferă laptele cald seara. Dacă ai intoleranță la lactoză sau alergie la lapte, ar trebui să eviți consumul de lapte sau să optezi pentru alternative lactate. De asemenea, dacă ai alte preferințe sau obiceiuri alimentare, este important să le respecți.

ADVERTISEMENT

” Studiile au aratat ca 75% din pacientii cu intoleranta la lactoza au concomitent si intoleranta la fructoza, asa ca de multe ori asocierea de lactate si fructe sau sucuri de fructe poate accentua starile de disconfort.

Desi este apanajul lumii asiatice, si la noi exista persoane al caror sistem digestiv, din cauza unei determinari genetice, nu poate digera si absorbi lactoza, adica dizaharidul din lapte responsabil de gustul dulceag al acestuia.

Practic, lactoza, ca sa fie metabolizata, ar trebui scindata in intestinul subtire in glucoza si galactoza sub actiunea enzimatica a lactazei, intrucat doar aceste monozaharide pot fi absorbite prin mucoasa intestinului subtire Asadar ele raman nescindate si nu pot fi absorbite, trecand mai departe in intestinul gros unde vor fermenta si vor genera balonarea si restul simptomelor”, potrivit.