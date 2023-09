De ce Ilie Năstase nu a fost până acum pe Ghencea la meciurile FCSB. Exclusiv

din sferturile de finală de la US Open. Legenda tenisului românesc a abordat însă și alte subiecte.

Ilie Năstase a ratat cele 3 meciuri ale FCSB-ului din Ghencea

Ilie Năstase este unul dintre cei mai mari susținători ai FCSB, însă fostul număr unu mondial nu a mers până acum la nicio partidă jucată de echipa lui Gigi Becali în „Templu”.

„Nu am fost pe Ghencea încă! Nu știu, poate m-au invitat la meciuri, dar nu eram în țară. Am fost plecat în Italia la o nuntă. Nu am fost în România. Cu altă ocazie mi-ar plăcea să merg”, a spus fostul mare tenismen.

Cu toate acestea, „Nasty” a declarat în mai multe rânduri că : „Nu înţeleg care a fost nebunia cu stadionul, nebunia că FCSB nu are voie să joace în Ghencea. Atât timp cât un club plăteşte, că ei plătesc bani să joace, pot juca. Acolo pot juca Dinamo, Rapid, FCSB, Steaua, orice echipă din România poate juca în Ghencea.

Nu înţeleg de ce îi deranjează pe cei de la Steaua că FCSB plăteşte şi joacă. S-a intrat în normalitate, pentru că acest stadion e făcut din bani publici. Să stea liniştiţi cei de la Steaua.

Aşa cum spuneam, orice echipă, atât timp cât plăteşte, va putea juca acolo, cum se joacă şi pe «Arcul de Triumf». Acum e mai grav că avem stadion şi nu mai avem naţională. entru ce ne certăm? Despre ce vorbim? Care e motivul acestui scandal?”, a spus acesta, la .

Ilie Năstase a dezvăluit cu cine ar ține la un derby între FCSB și CSA Steaua: „Dacă nu era Becali, echipa asta nu mai exista”

Ilie Năstase s-a declarat în repetate rânduri fan al FCSB, însă consideră că echipa Armatei trebuie să aibă dreptul să promoveze: „Văd un derby între CSA şi FCSB în prima ligă. Dar pentru mine, Steaua este FCSB-ul de astăzi. Eu aşa văd. Poate cei care au jucat pentru Steaua, văd altfel. Dar eu aşa văd. Dacă nu era Becali, echipa asta nu mai exista.

Şi treaba cu Steaua care nu e lăsată să joace în SuperLiga este o minciună gogonată pentru că toate echipele din provincie sunt susţinute de primării, care sunt de stat.

De ce facem excepţie pentru Steaua? Este o nedreptate, toate echipele din provincie sunt susţinute din bani publici”,

