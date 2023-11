De ce investesc Adela Popescu și Radu Vâlcan bani grei într-o casă la Șușani: „Nu vom putea monetiza”

Anul acesta, Adela Popescu și Radu Vâlcan au luat o decizie radicală. Cei doi au ales să ridice de la zero o casă în Șușani, comuna natală a fostei prezentatoare de la Vorbește lumea. Acum, vedeta a explicat motivele care au stat la baza hotărârii.

De ce își construiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan casă la Șușani

Adela Popescu și Radu Vâlcan, unul dintre cele mai sudate cupluri de la noi, au luat anul acesta o decizie importantă pentru familia lor. Mai exact, cei doi au hotărât să-și construiască o casă la țară.

Vedetele nu au ales un loc oarecare, ci chiar comuna unde s-a născut și a copilărit fosta prezentatoare de la Vorbește lumea. Banii pe care trebuie să-i investească în noua locuință sunt mulți, iar familia nu va locui acolo tot anul, însă au avut un motiv întemeiat.

Adela Popescu a explicat că ea și soțul său s-au gândit, în primul rând, la cei trei copii. Cu toate că merg adesea la țară, , și-au dorit ca cei mici să se poată bucura de o copilărie la sat, la fel cum au făcut și ei.

„Am început să ne îndeplinim dorințe, acum ne facem casă la Șușani. Oamenii ne spun că de ce băgăm bani într-un loc din care nu vom putea monetiza. Noi investim în ideea de a ne oferi variante atunci când vom avea nevoie de asta.

Copii sunt mici și se bucură real de un astfel de lucru. De aia băgăm așa, vrem să ne bucurăm de ani aceștia”, a precizat Adela Popescu, în cadrul unui interviu acordat recent, notează .

Familia are și un apartament pe litoral

De altfel, în anul 2021, La momentul respectiv, cei doi și-au achiziționat un apartament la malul mării, în stațiunea Olimp.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Să fie, știți cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o. Prima: încă un frățior sau o surioară pentru Alexandru și Andrei.

A două: o casă la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, și… și… și… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casă pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită că îmi bubuie inima!”, spunea vedeta la momentul respectiv.