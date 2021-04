De ce Ionuț Radu nu joacă la Inter, care e relația cu Antonio Conte și ce se poate întâmpla cu el peste 3 luni

Liderul României de la Europeanul U21 din 2019, Ionuț Radu, a ajuns într-o situație ingrată la Inter Milano. Viitorul portarului român, cel puțin pe termen scurt și mediu, nu pare a fi legat de echipa de pe Giuseppe Meazza.

Radu a ajuns la 23 de ani și nu a prins niciun minut în acest sezon, în nicio competiție, astfel că plecarea de la Inter pare a fi singura opțiune pentru român. Atitudinea lui Conte față de portarul român nu este, însă, o surpriză.

FANATIK îți prezintă motivele pentru care Radu nu a primit șanse în actuala stagiune, de ce nu îl place Antonio Conte și ce s-ar putea întâmpla cu portarul român începând cu această vară.

De ce nu joacă Ionuț Radu la Inter. Nu corespunde criteriilor de calitate ale lui Conte

Ionuț Radu a ajuns la Inter în vara lui 2013 și, după patru sezoane la echipele de tineret ale nerazzurrilor, portarul a început să fie împrumutat. Experiențele de la Avellino și Genoa i-au priit românului, care a început să fie lăudat atât de jurnaliștii italieni, cât și de oamenii din anturajul clubului Inter. Nu de puține ori i s-a promis lui Radu că va deveni soluția principală pentru poarta formației din Milano, însă niciodată nu a părut viitorul să sune mai bine pentru goalkeeper decât după Europeanul U21 din 2019. Din postura de lider al naționalei României, Radu a fost providențial pentru un parcurs fabulos al tricolorilor, care au ajuns până în semifinalele competiției.

În aceste condiții, conducerea Interului nu doar că n-a vrut să renunțe definitiv la el, ci chiar i-a garantat că va ajunge să fie om de bază, însă lucrurile nu au mers deloc atât de bine pe cât se aștepta Radu. Portarul nu a prins nici măcar un meci în acest sezon, după ce în stagiunea precedentă a fost împrumutat și la Parma. Samir Handanovic a fost titular în absolut toate meciurile jucate de Inter, însă nu doar fabuloasele prestații ale veteranului sloven reprezintă o explicație pentru „ignore”-ul total dat de Conte internaționalului român. Radu nu joacă și pentru că nu este pe placul lui Conte.

Antrenorul italian s-a aflat „la cuțite” cu oamenii din conducerea nerazzurrilor atât pe parcursul sezonului precedent, cât și înaininte de actuala stagiune. Nemulțumirile lui s-au născut din cauza politicii de transferuri a clubului, considerată de antrenor nepotrivită și neofertantă. „Îmi spun mereu să merg la televizor și să zâmbesc mai mult, dar de fiecare dată ajung să spun aceleași lucruri despre procesul evoluției unei echipe, despre nevoia de progres. Vorbim despre jucători care n-au câștigat nimic niciodată. Pe cine să folosesc? Nicolo Barella, care a venit de la Cagliari? Sau Stefano Sensi, venit de la Sassuolo?”, tuna tehnicianul după eliminarea din Liga Campionilor, ediția 2019-2020.

Așadar, nu este surprinzător că italianul nu are încredere nici într-un portar de 23 de ani, lipsit de experiență la un nivel extrem de ridicat și care nu a câștigat niciodată nimic. Problema lui Antonio Conte cu Ionuț Radu nu este una de ordin personal, ci are legătură mai degrabă cu viziunea pe care o are asupra fotbalului un manager al cărui singur scop este acela de a aduce trofee unui club aflat într-o profundă criză de ani buni. Conte a găsit în Samir Handanovic singura soluție viabilă pentru rolul de portar, considerând că venirea lui Radu din vara lui 2020 a fost doar o variantă ieftină, de avarie, găsită de o conducere incapabilă să transfere un goalkeeper mai experimentat și mai valoros. În schimb, presa din Italia a scris în dese rânduri că Radu nu este deloc mulțumit de abordarea lui Conte.

„Radu este foarte nemulțumit că nu a fost niciodată luat în calcul de Conte pentru a intra în teren. Drept urmare, nu ar fi deloc surprinzător dacă ar decide să solicite plecarea de la Inter”, scria în iarnă Calciomercato.

15 milioane de euro ajunsese să fie cota lui Ionuț Radu în 2019, după Euro U21;

ajunsese să fie cota lui Ionuț Radu în 2019, după Euro U21; 7 milioane de euro valorează în prezent portarul român.

Încurcat și de constanța formidabilă a lui Samir Handanovic

Un singur rol a avut portarul român în acest sezon la Inter. Misiunea sa a fost aceea de a fi disponibil să intre la joc, în cazul unei accidentări a lui Samir Handanovic. Numai că slovenul ajuns la vârsta de 36 de ani nu a lăsat în niciun moment impresia că nu mai poate sau că are nevoie de timp de odihnă. Mai mult decât atât, Handanovic este cel mai important om al liderului din Serie A. Cu el titular în toate cele 28 de meciuri jucate în actualul sezon din Serie A, Inter a încasat doar 26 de goluri, fiind depășită la acest capitol doar de Juventus, cu 25.

Pe lângă evoluțiile sale foarte bune, lipsit de orice fel de sincopă, Handanovic a impresionat și prin modul în care coordonează o apărare din care fac parte tineri precum Hakimi sau Bastoni. Slovenul este considerat a fi singurul jucător indispensabil pentru Conte, iar lipsa problemelor medicale ale portarului l-au făcut imposibil de îndepărtat din primul 11 folosit în Serie A. În schimb, a surprins mereu lipsa de oportunități primită de Radu în meciurile din Cupa Italiei, acolo unde românul s-ar fi așteptat să evolueze măcar o dată. El nu a prins, însă, nici măcar un minut! Același Handanovic a fost titular în toate cele patru meciuri jucate de nerazzurri.

Niciun meci nu a jucat Ionuț Radu pentru Inter, în actualul sezon;

nu a jucat Ionuț Radu pentru Inter, în actualul sezon; Samir Handanovic a fost titular în toate cele 38 de meciuri oficiale jucate de liderul din Serie A.

Ce spune istoricul lui Antonio Conte. A avut doar rezerve cu experiență!

Nu doar lipsa performanțelor din palmaresul lui Radu și forma lui Hadanovic reprezintă motive majore pentru care Radu nu joacă deloc pentur Inter. Istoricul recent al antrenorului interist demonstrează că el acordă o importanță deosebită consecvenței atunci când vine vorba despre alegerea portarului titular, inclusiv în cupe. În stagiunea 2016-2017, atunci când a reușit să câștige titlul cu Chelsea, Conte a mizat aproape exclusiv pe Thibaut Courtois, portar care câștigase deja un titlu cu londonezii, în 2015. Doar două meciuri a jucat rezerva Asmir Begovic în Premier League, în contextul unor accidentări suferite de belgian! În FA Cup, Begovic a fost folosit doar la partidele din primele trei tururi.

Acest lucru a fost, însă, posibil doar datorită faptului că adversarii lui Chelsea erau unii din ligi inferioare ceea ce, combinat cu programul încărcat, i-a permis lui Conte să îl odihnească pe Courtois. Imediat ce lucrurile au început să se complice, belgianul a fost din nou utilizat. În Cupa Ligii, Begovic a primit șansa de a fi titular în toate cele trei meciuri jucate de Chelsea, incluzând eliminarea în fața lui West Ham. Dar, în contextul unui program infernal, cu 47 de meciuri și trei competiții, rezerva lui Courtois a reușit să adune doar opt apariții!

În următoarea stagiune, 2017-2018, rezerva lui Courtois la Chelsea a fost Willy Caballero, un alt portar experimentat, la fel ca Begovic. Acesta a adunat 13 apariții, profitând și el de programul aglomerat și de accidentările și oboseala belgianului titular. Toate acestea, în condițiile în care Chelsea a jucat nu mai puțin de 59 de meciuri în acel sezon. Altfel spus, titular Courtois a apărat de 46 de ori poarta „albaștrilor”.

Așadar, singurul motiv pentru care Conte și-a utilizat rezerva de portar a fost potențiala epuizare fizică, în condițiile unui program extrem de încărcat. Până în prezent, Handanovic a adunat 38 de apariții în actualul sezon, astfel că este posibil ca de abia înspre finalul stagiunii, mai ales dacă Inter va deveni campioană, Radu să primească oportunitatea de a apăra. Prea puțin și prea târziu, conform ultimelor informații care dau drept sigură plecarea românului de pe Meazza.

36 de ani are Samir Hadanovic;

are Samir Hadanovic; În 2012 a fost transferat slovenul de la Udinese.

Ce opțiuni are din vară. Împrumutat, vândut sau folosit ca monedă de schimb?

Asta și deoarece perspectivele nu sunt deloc încurajatoare pentru Radu. În iarna lui 2020, publicația SempreInter a anunțat că oficialii de pe Giuseppe Meazza l-au identificat deja pe argentinianul lui Udinese, Juan Musso, ca fiind viitorul număr 1 al echipei. În condițiile în care Radu se afla deja la club în acea perioadă, pare destul de sigur că liderul din Serie A a decis să nu se bazeze pe el nici in viitor, astfel că varianta plecării românului de la club pare singura viabilă pentru ca acesta să își poată continua cu succes cariera. În acest moment, există trei scenarii pentru Radu. Ar fi putut fi patru, dacă Samir Handanovic ar fi dat măcar un semnal că nu mai reprezintă o soluție pentru Inter, însă contractul slovenului este pe cale să fie prelungit!

Scenariul unui nou împrumut

Această variantă este, poate, cea mai puțin convenabilă pentru Ionuț Radu. În condițiile în care Inter va decide să îl împrumute la vârsta de 23 de ani, după un sezon în care nu a primit nicio șansă, este destul de evident că trupa din Milano nu are de gând să îl utilizeze nici în viitor. Tocmai de aceea, indiferent care va fi viitoarea sa destinație, românul s-ar confrunta cu senzația de incertitudine, în cazul în care va pleca sub formă de împrumut. În schimb, avantajul unei astfel de mutări este că i-ar facilita portarului drumul către revenirea pe teren și posibilitatea de a impresiona conducătorii clubului care vor decide să îl transfere temporar. Ulterior, formația în cauză ar putea chiar să îl achiziționeze definitiv. Totodată, dacă Inter va fi dispusă să îl împrumute, așa cum de altfel a anunțat recent presa din Italia, Radu ar deveni automat mai atractiv pentru multe cluburi care n-ar fi dispuse să achite câteva milioane de euro în schimbul său, în alte condiții.

Scenariul transferului definitiv

Cu siguranță, această variantă ar fi cea mai bună pentru Radu, care ar putea ajunge chiar la Genoa, fosta sa echipă, ori la altă formație din Serie A unde să poată evolua în mod constant. Este greu de crezut că el ar putea reprezenta un obiectiv pentru echipe din alte campionate decât cel italian. Radu a demonstrat că are calitate suficientă pentru a fi titular în Serie A, cunoaște limba, cultura, țara și este gata să lupte pentru orice club îi va oferi această șansă. În afară de Genoa, de Radu ar putea fi interesată și Parma, în eventualitatea în care trupa lui Dennis Man și Valentin Mihăilă ar rămâne în Serie A. De asemenea, Fiorentina s-ar afla în căutarea unui nou portar, în condițiile în care polonezul Dragowski a primit 44 de goluri în 29 de meciuri!

Scenariul utilizării ca monedă de schimb

În fine, o a treia variantă vehiculată în presa din Italia pentru Radu ar fi cea a transformării sale dintr-o piesă importantă pentru viitorul clubului într-o monedă de schimb! Inter Live a anunțat recent că Inter îl vrea pe apărătorul lui Club Brugge, Odilon Kossounou, însă belgienii ar solicita nu mai puțin de 20 de milioane de euro pentru ivorian. În aceste condiții, interiștii s-au gândit să îl ofere și pe Ionuț Radu ca parte din tranzacție, pentru a mai atenua din suma finală de transfer. Dacă ar ajunge la Brugge, Radu ar trebui să înfrunte o nouă concurență teribilă, cu Simon Mignolet! Așadar, această variantă nu doar că este dificil de pus în practică, dar poate fi și neconvenabilă pentru român, care ar merge în Belgia tot pentru a fi doar rezervă. Cel puțin pentru început. Tocmai de aceea, varianta unui transfer definitiv în Serie A rămâne cea mai bună opțiune pentru viitorul lui Radu, însă totul se va decide odată cu finalul sezonului.