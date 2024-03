De ce joacă Ianis Hagi cu numărul 14 la naționala României. ”E idolul meu!”

Ianis Hagi (25 de ani) și-a dorit să fie decarul României, la fel ca celebrul său tată, marele Gică Hagi (59 de ani), dar nu a apucat să îmbrace tricoul cu 10 decât de câteva ori. Acum el speră să scrie istorie pentru naționala României la EURO 2024 purând pe tricou numărul 14.

Ianis Hagi a explicat de ce joacă la națională cu numărul 14

”Am ales numărul 14 pentru că este al legendarului Johan Cruyff, idolul meu”, a dezvăluit Ianis Hagi, pentru FANATIK.

De altfel, în 2018, Gică Hagi spunea că Ianis Hagi seamnă foarte mult cu legendarul mijlocaș ofensiv olandez Johan Cruyff: ”Eu îl asemăn pe Ianis cu Johan Cruyff. Dacă nu credeți, uitați-vă și o să vedeți. Este acelși tip de jucător, așa cum a fost Cruyff, cu ambele picioare, subțire, inteligent, multă personalitate pe teren. Seamnă foarte mult cu Cruyff. Rămâne ca el să confirme în viitorul apropiat, să devină același lider așa cum a fost Cruyff”.

În 2018, Ianis a debut la națională cu 8 pe spate în România – Lituania 3-0, din Liga Națiunilor. În aceea perioadă din mandatul lui Cosmin Contra numărul 10 îi aparținea lui Alexandru Maxim, dar a mai fost preluat din când în când de Stanciu și Gicu Grozav.

Cosmin Contra i-a dat pentru prima oară lui Ianis Hagi tricoul cu numărul 10 în decembrie 2019, la meciul Feroe – România 0-3, din preliminariile EURO 2020. Lipsea din lot Alexandru Maxim, iar Ianis abia împlinise 21 de ani și .

”Mereu am spus trebuie să intru pe teren și să fac diferența, la club, la echipa de tineret. Am încercat să-mi fac datoria de număr 10 și asta vreau să fac meci de meci cât voi juca fotbal.

Ca și număr 10 ești obligat să dai goluri si pase de gol – la echipa de club am reușit, dar la națională nu am marcat, nu am pase decisive, dar atunci când voi avea aceste numere va fi și continuitate”, a declarat Ianis Hagi.

Alex Maxim i-a luat numărul 10 lui Ianis Hagi. Stanciu a promis că i-l dă înapoi

Ianis și-a pierdut repede statutul de decar. Revenit la națională, la începutul anului 2020, Alex Maxim ia luat lui Ianis bluza mult dorită. Atunci, Hagi jr. a apărut prima dată cu numărul 14, pe care îl poartă și acum. Nici după ce Maxim a ieșit din circuitul naționalei Ianis nu a preluat tricoul mult rânvit, cu 10.

El s-a accidentat la finalul anului 2021 și , iar Nicolae Stanciu a devenit noul decar al României. Căpitanul a făcut atunci o promisiune, dar care nu s-a mai adeverit: ”Când va reveni Ianis Hagi sau Alex Maxim, jucători cărora le place să poarte acest număr şi sunt mai mult pe postul de decar, sigur ei îl vor purta, nu eu!”.

Maxim nu a mai revenit, iar Ianis Hagi a primit 11 când s-a întors la lot, ”dubla” cu Kosovo (0-0) și Elveția (2-2) din în iunie 2022, în preliminariile EURO 2024. De la următoarea acțiune, Ianis a luat numărul lui Cruyff, pe care îl purtase până atunci Marius Marin.

Ianis Hagi nu concepe să nu fie în lotul pentru EURO 2024

Ianis Hagi trece printr-o perioadă dificilă la Alaves. De la începutul anului, tricolorul a devenit rezervă, cu apariții meteorice în LaLiga, iar prezența lui Ianis la EURO 2024 a devenit un mare subiect de discuție. Fotbalistul s-a arătat singur pe el după prestațiile bune din amicalele cu Irlanda de Nord (1-1) și Columbia (2-3), în care a fost rezervă și a intrat în repriza secundă.

Golul marcat Columbiei i-a ridicat foarte mult încrederea, iar Ianis Hagi nici nu concepe să nu fie în lotul de 23 de tricolori pentru EURO 2024.

Întrebat de reporterul FANATIK , după meciul România – Columbia, de la Madrid, dacă ar fi o mare dezamăgire să mergă la EURO 2024, Hagi a răspuns foarte sigur pe el: ”Credeţi că se pune problema? Se discută mult… nu ştiu, să îl întrebaţi pe selecţioner. Eu cred că am demonstrat pe teren, îmi ştiu statisticile, ştiu ce am făcut şi ştiu că sunt mult mai puternic şi mai bun decât înaintea accidentării. Ideea e să fiu pe teren”.

49 minute a jucat Ianis Hagi în amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia. El a marcat un gol contra Columbiei

Ianis Hagi, mesaj pentru Edi Iordănescu: ”Sunt în formă, mă simt bine”

Ianis a adăugat în aceeași notă, prin care se cere, pur și simplu, la EURO 2024 : ”Sunt în formă, mă simt bine, tot sezonul am fost aşa. Mă simt foarte puternic din punct de vedere fizic. De fiecare dată când am intrat pe teren sezonul acesta, indiferent că a fost la club sau la naţională, am intrat super-bine. Şi cam asta depinde de mine.

La mine nu cred că se pune problema de formă. Eu de fiecare dată când am intrat, am intrat foarte bine. Repet, ce depinde de mine fac, apoi, mingea este altundeva. Eu îmi aştept şansa, selecţionerul îmi ştie mentalitatea, ştie cine sunt.

A fost la club şi îi mulţumesc, pentru că a văzut şi a înţeles situaţia. Aşa că eu mai mult decât să fiu pregătit şi să dau totul când intru nu pot să fac. Au fost două teste în care staff-ul a încercat să găsească răspunsuri şi tactice, dar şi individual. Au fost multe schimbări, dar până la urmă două teste bune”.

33 de selecții are Ianis Hagi la echipa națională a României, pentru care a marcat 5 goluri

În următoarea perioadă marea provocare pentru băieţi, cei care au probleme la club, este să se impună. Nu poţi să ţii nivelul la astfel de jocuri dacă nu poţi să alergi, nu poţi să câştigi dueluri. Sunt și excepţii, iar Ianis Hagi a fost o excepţie azi. El a intrat foarte bine meciul trecut, cu Irlanda de Nord, şi a intrat excelent acum, cu Columbia. A adus personalitate în joc şi a şi marcat. Nu vă ascund asta, am stat azi-noapte până târziu cu staff-ul şi ne-am gândit, pentru că doream să începem cu el” – Edi Iordănescu, selecționer România

Ianis Hagi, dedicație emoționantă după golul împotriva Columbiei