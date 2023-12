De ce l-a schimbat Gigi Becali pe Lixandru la pauza meciului FCSB – Oțelul

Patronul vicecampioanei României a spus la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și ce se întâmplă cu Alexandru Pantea, aflat într-o vizibilă scădere de formă în ultima perioadă.

De ce l-a schimbat Gigi Becali pe Lixandru în FCSB – Oțelul

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre motivul pentru care l-a schimbat pe Mihai Lixandru la pauza meciului dintre FCSB și Oțelul Galați:

ADVERTISEMENT

„L-am scos pe Lixandru mai mult că avea galben, dar mie îmi place. Adică el joacă ce îmi doresc eu. El a greșit, că putea pasa mai bine în dreapta.

Dar sunt lucruri care se fac la antrenament și Ovidiu Popescu a uitat să mai vină să primească mingea. A uitat, a rămas la buturi. Pentru galben, că mie îmi place Lixandru, că joacă fotbal”.

ADVERTISEMENT

„L-am întrebat pe MM ce se întâmplă cu Pantea”

„De ce nu joacă Pantea? L-am întrebat și pe MM după meci, ’Băi, Mihai, ce se întâmplă cu băiatul ăsta?’ Mi-a spus că face antrenament o oră și un sfert.

Cum adică se antrenează o oră și un sfert? Păi tu n-ai ceas? Eu i-am spus că l-am pus pe el să fie conducătorul acolo și să pună ceasul”, .

ADVERTISEMENT

„Să pună ceasul. ’Păi ce să facem, să-l dăm afară pe Neubert, că el face pregătirea cu jucătorii’. I-am zis ’Păi, nu, Neubert face pregătirea cu jucătorii, ceasul este unu. Da? La trei fără un sfert se oprește antrenamentul’.

Să vezi ce se întâmplă de când intervin eu. Repetiție, repetiție! Dacă nu repetă, nu are antrenament, nu e antrenat, nu are condiție fizică. Avem nevoie de unul sub 21, ce să faci”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA este cea mai importantă emisiune de sport din România și poate fi văzută în fiecare zi de luni, marți și vineri, LIVE, nu mai pe homepage-ul site-ului www.fanatik.ro. Premiera fiecărei ediții va fi putea fi urmărită de la ora 17:30 pe canalul de , dar și pe paginile de și .

De ce L-A SCHIMBAT Gigi Becali pe Lixandru in FCSB - Otelul 0-2 | Ce se INTAMPLA cu Pantea