De ce masca nu este încă obligatorie în unele spații interioare din Capitală? Explicația halucinantă a premierului Orban

Bilanțul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus a ajuns la 53.186 și continuă să crească, în condițiile în care populația nu mai pare dispusă să respecte măsurile adoptate de autorități. Și pentru ca tabloul absurdului să fie complet, în anumite spații interioare din Capitală, masca de protecție nu a devenit încă obligatorie.

Asta deși măsura a intrat deja în vigoare în majoritatea județelor din țară și se aplică inclusiv în aer liber, unde există posibilitatea producerii aglomerațiilor. Chestionat pe marginea subiectului, Ludovic Orban a venit cu o explicație demnă de filmele de comedie de la Hollywood.

Se pare că prefectul Bucureștiului este în concediu, de unde și lentoarea demersurilor, chiar dacă subprefectul are delegare. De asemenea, premierul a menționat că în momentul de față se așteaptă propunerile din partea Direcției de Sănătate Publică pentru a vedea ce măsuri sunt necesare.

Măștile de protecție nu sunt obligatorii în unele spații interioare din Capitală pentru că prefectul e plecat în concediu

„DSP monitorizează spațiile unde este aglomerație și va decide unde este necesar să se poarte mască în aer liber. Prefectul e în concediul, dar există subprefect care are delegare.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial la trei zile de la adoptare în Guvern. Așteptăm decizia DSP București pentru protejarea cetățenilor”, a declarat Ludovic Orban, luni dimineață. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 37 din 28.07.2020 impune obligativitatea purtării măștii, însă decizia trebuie luată la nivelul Consiliilor Județene.

Acuzații grave la adresa Gabrielei Firea pe tema licitației pentru măștile destinate persoanelor defavorizate

Totodată, în momentul în care s-a pus problema licitației de la Ministerul Sănătăţii care viza achiziţionarea de măşti pentru persoanele defavorizate, șeful Executivului a precizat că aceasta a fost contestată şi apoi atacată la Curtea de Apel de o firmă „abonată a Primăriei Capitalei”. Modul în care a depus aceste contestaţii indică faptul că „încearcă să împiedice finalizarea contractului”, susține Orban.

„Am alocat din fondul de rezervă al Guvernului, peste bugetul Ministerului Sănătăţii, suma necesară pentru a putea achiziţiona aceste măşti. S-a derulat o procedură de achiziţie, s-a declarat câştigătoare o firmă care a venit cu măşti cu 0,68 de lei, cu termen de livrare stabilit. A existat o firmă, căreia am să îi dau numele, Best Achiziţii SRL, un abonat al reţelei Primăriei Capitalei, care a contestat.

Felul în care contestă mie îmi arată că, de fapt, încearcă să împiedice finalizarea contractului, astfel încât să nu se distribuie măştile. Nu poţi să îmi ataci în ultima zi a termenului legal în care se stabileşte câştigătorul contractului.

După aceea, la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor dă soluţie, respinge contestaţia şi mai aşteaptă până la capătul celor 10 zile, parcă sunt, termenul limită în care urma să se încheie contractul şi îmi atacă în instanţă, la Curtea de Apel. E vorba de 2.300.000 de români care au venituri mici şi care au nevoie de această formă de sprijin din partea Guvernului, pe care noi am hotărât-o în urmă cu două luni.

Mie mi se pare o atitudine de boicotare a acestei licitaţii felul în care s-au formulat contestaţiile. Mai sunt alte licitaţii, pot să se ducă firmele dacă au oferte bune, pot să se ducă oriunde se organizează licitaţii, licitaţia asta care vizează persoanele vulnerabile, care vizează protejarea acestor persoane, acest fel de a trata, îmi arată o lipsă totală de înţelegere a situaţiei”, a declarat Ludovic Orban.