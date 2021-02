De ce nu a mai divorțat Andreea Antonescu. Artista a dezvăluit adevăratul motiv

Andreea Antonescu a dezvăluit care este motivul real pentru care nu a reușit să divorțeze nici până în ziua de azi de Traian Spak, deși separarea cuplului a intervenit în urmă cu mai bine de 2 ani. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Siena.

Frumoasa brunetă a mărturisit că divorțul a fost amânat foarte mult din cauza pandemiei de coronavirus, dar și pentru că fostul partener de viață nu a mai ajuns în România de foarte mult timp. Vedeta și-ar dori să divorțeze la notar, dar nu se știe momentan când se va întâmpla asta.

Până una alta, jumătatea trupei Andrei a reușit să împartă bunurile cu bărbatul alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 14 ani. Andreea Antonescu și Traian Spak și-au revendicat lucrurile pe care le aveau dinainte de a se căsători.

Andreea Antonescu nu reușește să divorțeze de Traian Spak. Care e motivul

Andreea Antonescu are o relație foarte bună cu fostul partener de viață, divorțul intervenind din cauza programului încărcat al celor doi, dar și faptul că Traian Spak locuiește în Statele Unite ale Americii. Cântăreața a lăsat loc de bună-ziua, precizând că are un respect foarte mare pentru fostul soț.

„Aș vrea să mergem frumos la notar, să semnăm actele, aici în România. Am tot amânat din cauza pandemiei, el dacă a tot fost plecat, nu s-a putut întoarce aici, am rămas așa. Am făcut un contract de separare de bunuri, ce a fost al meu, muncit de mine, am luat eu, ce a fost al lui, și-a luat înapoi.

Traian este un om foarte civilizat, cu mult bun-simț. Nu mi-a cerut cadourile înapoi. Ne-am cunoscut la o vârstă fragedă, am crescut împreună, avem un respect foarte mare unul față de altul. De doi ani și jumătate nu a mai venit în România”, a spus vedeta la Xtra Night Show de la Antena Stars.

Jumătatea trupei Andre a mai spus că tatăl fiicei sale a încercat să mai ofere o șansă poveștii lor de dragoste, mai ales că se știu de la o vârstă foarte fragedă și au împărțit bune și rele timp de 14 ani.

Andreea Antonescu a spus „pas” unei reluări a relației, fiind mult prea concentrată la planurile și proiectele muzicale pe care le are în țară, în timp ce Traian Spak se ocupă de afacerile pe care le desfășoară în America.

„El a mai încercat o împăcare, dar am fost foarte maturi când am luat această decizie. Eu eram aici concentrată pe proiectele mele din România, el pe munca lui din State, deci nu ar mai fi mers. A fost omul cu care mi-am împărțit viața 14 ani”, a completat artista.

