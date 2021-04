De ce nu a mai jucat Ştefan Radu pentru România: ”Lazio este naționala mea”

Retragerea subită a lui Ștefan Radu din circuitul echipei naționale a României a fost învăluită în mister ani buni. Recent, fotbalistul a explicat de ce a refuzat să mai joace pentru ”tricolori”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Opt ani au trecut de la ultimul meci al lui Ștefan Radu în tricoul primei reprezentative a României. S-au făcut speculații, însă fostul dinamovist a rupt tăcerea.

Până la urmă, adevărul a fost spus chiar de fotbalistul care a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în tricoul lui Lazio Roma, formație pentru care evoluează încă din 2008.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ștefan Radu: ”Pentru Lazio fac orice sacrificiu”

Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului Lazio Roma, Ștefan Radu a menționat și motivele pentru care a refuzat în urmă cu opt ani să mai răspundă convocărilor echipei naționale a României.

”Lazio este echipa mea națională, Am decis să mă dedic cu totul formației mele de club din motive care țin de sănătate. Pentru Lazio sunt dispus la orice sacrificiu, de aceea am renunțat să joc pentru țara mea.

ADVERTISEMENT

Nu regret deloc acest lucru și consider că a fost alegerea corectă. Aici sunt suporteri fantastici și mă cutremur când îmi amintesc cum era înainte de pandemie. În sezonul trecut, Olimpico era plin meci de meci”, a declarat fotbalistul pentru sursa menționată.

A jucat ultimul meci pentru România în fața marii rivale Ungaria

Ștefan Radu a adunat doar 14 selecții în tricoul prime reprezentative de fotbal a României. A debutat pe 15 noiembrie 2006, într-un Spania – România 0-1, și a jucat ultimul meci pe 22 martie 2013, într-un Ungaria – România 2-2, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2014.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În anii ce au urmat acelui moment, Ștefan Radu a oferit puține explicații pentru decizia lui. Rând pe rând selecționerii României au încercat să-l convingă să revină asupra deciziei, dar fotbalistul a fost de neînduplecat. A lăsat să se înțeleagă doar că nu s-a simțit apreciat la acțiunile echipei naționale, spre deosebire de ceea ce îi oferă fanii lui Lazio.

”Îmi amintesc bine cum eram când am venit la Lazio, un puști speriat. Veneam în altă țară, eram singur, dar am avut norocul să găsesc colegi ce m-au primit foarte bine și încet-încet am devenit unul din familie”, a mai spus fotbalistul de 34 de ani, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT