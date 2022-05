De ce nu au mai apărut împreună pe scenă Romică Țociu și Cornel Palade: “La noi este ca într-o căsătorie”

În cadrul unui interviu, Romică Țociu a vorbit despre relația cu Cornel Palade, colegul său de scenă. Actorul a dezvăluit motivele pentru care nu au mai avut spectacole împreună în ultima vreme. Cei doi îi distrează pe români de mai bine de 30 de ani.

De ce nu au mai apărut împreună pe scenă Romică Țociu și Cornel Palade

a explicat care sunt motivele pentru care nu a mai fost văzut pe scenă alături de bunul său prieten în ultimii doi ani.

Romică Țociu a declarat că pandemia de COVID-19 este principalul motiv, dar și participarea sa la transforming show-ul de la Antena 1. Fanii celor doi au crezut că aceștia s-au despărțit, din moment ce nu au mai avut spectacole. Actorul a făcut lumină în acest sens.

Cei doi comunică mereu și sunt în continuare de nedespărțit, așa cum a declarat îndrăgitul comediant. Acesta îi asigură pe fani că vor avea spectacole și proiecte în continuare. Sunt prieteni de peste trei decenii și nu au avut niciodată conflicte în plan profesional.

“Noi nu am mai fost văzuți de peste doi ani împreună, pentru că a fost pandemie. Iar eu am avut șansa extraordinară de a participa la Te cunosc de undeva două ediții la rând, și de aici au tras oamenii concluziile. Dar nu este așa.

La noi este ca într-o căsătorie, până când moartea ne va despărți. Niciodată și cu nimeni altcineva nu aș putea să fac asta, decât cu bunul meu coleg și prieten Cornel Palade.

Relația dintre noi este extraordinară, ne sunăm în fiecare zi, ne facem planuri, muncim, mai avem spectacole, mai așteptăm proiecte. Important este că suntem împreună și sănătoși”, a declarat Romică Țociu pentru .

Cum s-au cunoscut Romică Țociu și Cornel Palade

se cunosc de mai bine de 30 de ani și au făcut de multe ori spectacole de comedie împreună.

Totul a început în decembrie 1989, atunci când Romică Țociu a venit la un festival la Galați, unde Palade deja era actor. Acesta din urmă l-a rugat pe un regizor de la București să le pună în scenă un spectacol la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galați.

De atunci, Țociu consideră că partenerul său de scenă este și mentorul său. Cornel Palade i-a văzut talentul artistic și l-a ajutat să se dezvolte.

“Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea pe unul tare de la Craiova. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut.

De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa.

Am dat o probă la Nae Leonard, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat”, a mai declarat concurentul de la Te cunosc de undeva pentru sursa citată.

Romică Țociu și Cornel Palade îi încântă pe români de mai bine de 30 de ani. Formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de actori de comedie, motiv pentru care cer o sumă destul de mare pentru un eveniment privat.

Cei doi actori au un tarif de 2.800 de euro pentru o nuntă, un botez sau un alt eveniment privat.