„De ce râde băiatul ăsta?” Replici ironice Bănel – Niță după FCSB – Oțelul 0-2

Bănel Nicoliță și Robert Niță s-au contrat după ce FCSB a fost umilită pe Arena Națională de Oțelul Galați. Fostul jucător al FCSB și vârful Rapidului s-au ironizat .

Bănel Nicoliță n-a suportat să râdă Robert Niță de el: „V-a dat cu terenul în cap”

Robert Niță nu poate concepe că FCSB a pierdut de-o manieră categorică în fața trupei lui Dorinel Munteanu: „Cum, bă, să vă bată Galațiul? Vă dă cu terenul în cap. Tu ești cam negru. Băiatule, o să fiți ca ciungiu ăia care o să zic: ‘Cinci!’. Și o să tăiați câte un deget”.

Bănel Nicoliță l-a luat și el tare pe rapidist: „De ce râde băiatul ăsta? Sunt fericit, încă suntem la 5 puncte. E meritul lui Dorinel Munteanu. Vouă vă trebuie să jucați de 7 ori într-un an cu noi ca să bateți să ajungeți să câștigați. Echipa mai slabă e pe primul loc. Noi câștigăm la Botoșani și când jucăm prost”.

Robert Niță a continuat ironiile la adresa FCSB-ului: „Noi avem probleme cu echipele mai slabe. S-a distrat Oțelul Galați cu voi. Noi am câștigat un punct în deplasare, atenție”.

Dorinel Munteanu i-a promis lui Gigi Becali că va câștiga împotriva FCSB-ului: „O să-l bat la el acasă”

Dorinel Munteanu : „Bine, o să-l bat pe Gigi. Da, mesajul e că o să-l bat pe Gigi la el acasă. Pentru că nu apreciază, Gigi e Gigi, nu apreciaza, nu mă cobor la nivelul lui Gigi. O să bat la el acasă”.

Patronul FCSB-ului l-a certat pe antrenorul moldovenilor după ce a pierdut în fața Craiovei: „El a vrut să și joace, dar nu poți cu jucătorii ăia, sunt jucători de luptă. Cu Craiova a vrut să-i facă pe jucători Maradona, nu poți să faci așa ceva. A vrut să mai dea, păi stai așa, unde te duci? A vrut să arate că joacă și fotbal acum. Oricum, a făcut minuni acolo”.

În urma înfrângerii cu Oțelul, FCSB rămâne lider în SuperLiga cu 37 de puncte, cinci mai mult decât CFR Cluj și Universitatea Craiova, în timp ce Rapid e pe patru cu 31 de puncte. Echipa lui Dorinel Munteanu a urcat pe locul 9 în clasament, cu 23 de puncte.

Dorinel Munteanu și-a felicitat jucătorii după meci: „Nu au arătat niciun fel de respect sau teamă”

Dorinel Munteanu : „Ce am afirmat la începutul săptămânii este mai puțin important; mă bucur pentru echipă și pentru ceea ce au înțeles din înfrângerea cu Craiova. A fost o săptămână dificilă pentru noi, având în vedere că am suferit o înfrângere nemeritată.

Cu toate acestea, astăzi am jucat bine, nu am oferit nicio șansă adversarului, iar victoria nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Nu sunt ironic; mă bazez pe echipă, pentru că muncim în fiecare zi, iar jucătorii sunt conectați la antrenamente.

Știm că avem jucători de valoare în față, aceștia fiind liderii campionatului. Jucătorii mei nu au arătat niciun fel de respect sau teamă față de FCSB. Au jucat așa cum le-am transmis, având încredere în ei și depunând efort. Echipa mea este cea mai bine pregătită fizic”.

Bănel Nicoliță și Robert Niță, înțepături după FCSB - Oțelul 0-2