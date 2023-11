De ce s-a călugărit tatăl Deliei Matache. Gina Matache a dat cărțile pe față: ”A fost ateu convins”

Tatăl Deliei Matache a fost călugăr vreme de 20 de ani, dar între timp a fost nevoit să renunțe la acest rol. Multă lume a rămas uimită când a aflat că părintele cântăreței a ales calea credinței, având în vedere stilul ei mai excentric. Într-un interviu recent, mama Deliei a spus de ce bărbatul a procedat astfel, dar și de ce a revenit acasă.

Ce l-a împins pe tatăl Deliei la călugărie

Tatăl Deliei Matache a fost călugăr și la Muntele Athos, iar până să i se dedice lui Dumnezeu a fost un ateu convins: ”la modul că venea preotul la ușă și îi trântea ușa în nas”, a precizat Gina Matache într-o emisiune online. Într-o zi, însă, lucrurile s-au schimbat radical.

Gina Matache a relatat pentru sursa precizată că . Afacerile pe care le aveau nu mai funcționau cum trebuie, iar ușor, ușor, bărbatul a găsit în credință o portiță de salvare.

În ziua când bărbatul a plecat de acasă să îmbrace hainele de monah, nu a știut niciun membru al familiei, a mai dezvăluit Gina Matache. De altfel, era despărțit de multă vreme de ea, ambii luând-o pe căi diferite. Destul de târziu a aflat Gina Matache despre drumul ales de fostul partener de viață.

”Soțul meu a fost ateu convins inițial, ateu la modul că venea preotul la ușă și îi trântea ușa în nas. După care a avut câteva probleme, am avut și noi destule afaceri. Cred că a avut un soi de regret, nu știu exact ce s-a întâmplat.

Atunci a început să facă acte de binefacere, să se ducă pe la mânăstiri. Aveau ei un grup, donații, etc. Probabil că cineva i-a zis că dacă tot e pe drumul ăsta, asta e calea. Eu nu știu, nu am intrat în subiect. Eu nu am fost genul de femeie care să depind de cineva.

Era greu doar când trebuia să facem cu schimbul să luăm copiii. Mie nu mi-a spus că pleacă, lucrurile astea s-au întâmplat, iar eu am aflat târziu unde e. Plecase deja. Sunt lucruri pe care eu nu vreau să le răscolesc. Dacă omul vrea să le țină pentru el, ce rost are? Înainte de a pleca, noi eram despărțiți demult, numai că a durat ceva până fiecare și-a urmat drumul”, a povestit Gina Matache pentru emisiunea online

De ce a renunțat tatăl Deliei la călugărie

Gina Matache a mai spus că stă cu tatăl Deliei acum sub același acoperiș, într-un apartament cu 2 camere, câte una pentru fiecare. . A fost diagnosticat cu o formă de cancer la rinichi și a avut și piciorul rupt.

Tatăl Deliei are nevoie de o atenție deosebită, deși nu a vrut să afle nimeni că este bolnav. De cum a primit vestea că se afla în spital, Gina Matache nu s-a dat în lături de la a-l ajuta. De altfel, Delia a fost prima care s-a implicat pentru ca tatăl său să se facă bine.

”N-a fost ușor deloc. La întoarcere, nu avea cine să îl ajute, doar eu. Inițial nu a apelat la mine, eu târziu am aflat că e în spital. Nu e de mândrie, e la locul lui. Delia a fost prima care a sărit să îl ajute. Acum este relativ independent” , a mai relatat Gina Matache.