De ce s-a enervat Gheorghe Hagi la Farul – Sepsi 2-1, meciul 300 pe bancă: „Ce fac eu trebuie să facă orice antrenor”

Gheorghe Hagi, fericit după Farul – Sepsi 2-1: „Cred că am câștigat pe merit”

Antrenorul „marinarilor” consideră că jocul a avut o calitate peste media din SuperLiga: „O victorie muncită, cu două echipe foarte bune care au jucat fotbal, au încercat să iasă la joc, amândouă și-au dorit cele trei puncte”.

În ciuda faptul că și covăsnenii au avut șansa să egaleze, „Regele” consideră că Farul a fost echipa superioară: „Cred că am câștigat pe merit, chiar dacă Sepsi a avut ocazii să înscrie. Și noi am avut ocaziile noastre. Mă bucur, sunt fericit pentru băieți că au făcut un meci bun. E un start bun”.

Gheorghe Hagi a fost o vijelie pe bancă, însă la finalul partidei șterge totul cu buretele: „Nu pot să fiu supărat. Ce fac eu pe teren, trebuie să facă orice antrenor când vezi că te domină adversarul. De aceea mă agit, nu am cum să fiu supărat pe niciunul. Felicitări băiețior, să câștigi de două ori cu Sepsi nu e ușor”.

Gică Hagi l-a atacat pe Edi Iordănescu pentru că nu l-a convocat pe Ianis la națională: „Dacă n-a fost nici în lista aia, e grav!”

pentru meciurile cu Andorra și Belarus: „Eu nu vreau să intru în convocări, nu e treaba mea. Fiecare antrenor face aceste convocări. Ce am spus acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară a stranierilor. Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cel mai titrate cluburi din Europa, la un club foarte, foarte mare”.

Fostul lider al naționalei României e de părere că Ianis ar fi trebuit să fie măcar cu numele luat în calcul: „Am zis părerea mea, nu cine joacă, dacă joacă, cât joacă. Am zis doar de o listă preliminară. Restul a fost doar diversiune, manipulare pe față. Trebuia să rămâneți doar în cadrul în care am fost eu, atât. Restul e diversiune. S-au încercat tot felul de diversiuni și de manipulare”.

Din punctul său de vedere, Ianis nu are problemele medicale și faptul că joacă la Rangers trebuia să fie de ajuns pentru a fi chemat: „Adevărul e că e jucător care joacă la un club foarte mare, e un jucător sănătos. Și-a revenit și joacă. E normal să joace 10-20 de minute, 30, 45. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav. Eu sunt abilitat, construiesc o echipă, sunt manager de echipă”.

Gheorghe Hagi: „Eu am devenit tatăl lui Ianis. E cineva în lume”

„Vă mai zic un lucru. Sunt mândru pentru că sunt tatăl lui Ianis. Eu am devenit tatăl lui Ianis, să nu uitați lucrul ăsta. Îl omiteți cu toții. Eu am fost la Rangers și mi s-a zis că eu sunt tatăl lui Ianis. Ianis e deja consacrat, are personalitate și e cineva în lume. Să nu uitați că Ianis reprezintă România în lume, așa cum a făcut-o tatăl lui.

E același brand în lume. După aceea, fiecare e liber să facă ce vrea. Nici pe lista de stranieri? Înseamnă că avem jucători foarte, foarte buni, de nivel cel mai mare în lume. E greu ca Ianis să prindă lista, foarte bine”.

Edi Iordănescu a convocat 3 jucători de la Farul pentru meciurile cu Andorra și Belarus: „Sperăm să ajute naționala”

Avem trei jucători la lot (n.r – Alibec, Băluță și Louis Munteanu), suntem mândri și sperăm să ajute echipa națională, să facă rezultate foarte bine. Restul… cine e responsabil acolo și răspunde, și-o asumă. Probabil va spune de ce unul și nu altul. Atenție, eu am vorbit doar de o listă preliminară. Eu nu l-am convocat pe Ianis. Am zis doar că eu, ca manager, am simțit că Ianis nu e un jucător important pentru Edi Iordănescu.

Am dreptul meu să o zic. Sunt manager și gestionez un club și o echipă de nivel foarte bun. Cred că am demonstrat că știu și am văzut un lucru care mi se pare inexplicabil. E inexplicabil să nu fie pe lista jucătorilor străini. Înseamnă că avem numai jucători care joacă la un nivel foarte înalt și îi era foarte greu să aleagă. Pe acea listă preliminară! Nu convocat, nu cât să joace”.