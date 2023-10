De ce s-a îngrășat, de fapt, Gabriela Cristea în ultimii ani. Prezentatoarea a spus adevărul: “Nu mai pot”

În ultimii ani, Gabriela Cristea s-a îngrășat câteva kilograme, lucru care nu a fost trecut cu vederea de internauți. Prezentatoarea TV a explicat motivele pentru care s-a ales cu niște kilograme în plus.

De ce s-a îngrășat Gabriela Cristea în ultimii ani. Adevărul despre kilogramele în plus

În urmă cu câțiva ani, Gabriela Cristea avea o siluetă foarte subțire, însă lucrurile s-au schimbat între timp pentru prezentatoarea de la Antena Stars. Nu de puține ori, pe care le-a acumulat.

Gabriela Cristea a explicat că, în ultimii ani, au fost mai multe din cauza cărora s-a îngrășat. Înainte de a deveni mamă, prezentatoarea a urmat tratamente hormonale pentru a rămâne însărcinată, după care a născut două fetițe.

În plus, prioritățile sunt altele, așa că vedetei îi este greu să urmeze o dietă până la capăt. Din punct de vedere psihic, Gabriela Cristea este mulțumită de felul în care arată.

Însă, fizic, prezentatoarea spune că obosește mult mai repede decât înainte. Atunci când era mai tânără, îi era mult mai ușor să ducă o dietă la bun sfârșit și să scape de kilogramele în plus.

“Nu mă simt bine fizic și am început să obosesc foarte tare. În momentul în care am făcut tratamentele hormonale pentru sarcină am început să mă îngraș și, până să am fetele, era foarte simplu pentru mine.

Dacă luam un kilogram 2-3-5, mă reglam foarte repede, în două săptămâni eram ok, acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. Nu mai pot să țin cură de slăbire.

Mi se pare cumva că poate o las pe ultimul plan și mi se pare important, până la urmă, și cum arăți, dar eu cred că o femeie, dacă se îngrijește, e frumoasă și e frumoasă oricum, și cu 5 kilograme în plus, și cu 10 în plus”, a spus Gabriela Cristea în .

Gabriela Cristea, criticată pentru că apare fără machiaj

De asemenea, și pentru faptul că apare în mediul online fără machiaj. Gabriela Cristea este de părere că succesul ei de pe rețelele sociale se datorează și faptului că apare naturală.

“Mai îmi scriu ‘De ce nu te machiezi’. Am făcut un research să aflu de ce funcționează Facebook, că la mine funcționează, și am încercat multe chestii până să meargă, și oamenii spun că se uită pentru normalitate, pentru atitudinea pe care poate să o aibă și ei acasă. Te mai cerți cu bărbatul, orice”, a mai spus prezentatoarea de la Antena Stars.