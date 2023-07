De ce se teme cel mai mult Xonia. Nu este singura: ”Fac foarte urât”

Xonia a dezvăluit de ce se teme cel mai mult. Multe persoane au această fobie, iar cântăreața a recunoscut că nu a scăpat de ea nici până în ziua de astăzi și este foarte îngrozită.

De ce se teme cel mai mult Xonia. Fobia de care nu poate scăpa

Îndrăgita cântăreață, care , are o fobie încă din perioada copilăriei, însă și acum este la fel de îngrozită. În cadrul unui podcast, Xonia a spus de ce îi este frică cel mai tare și i se face pielea găină.

Vedetei îi este foarte frică de păianjeni și șerpi și este foarte speriată atunci când îi vede. Cu mult timp în urmă, aceasta a văzut în camera ei un păianjen și i-a chemat pe părinții ei pentru a o ajuta să scape de el.

“Se întâmplă să mai fie un ‘musafir’ în casă, cum ar fi un păianjen, un șarpe. Mi s-a întâmplat. Am și poză. Și la mine în cameră și a fost în dormitorul meu, într-un colț, și mi s-a făcut pielea așa. Și au venit ai mei și l-au aspirat. Mă sperii foarte ușor și fac foarte urât”, a declarat artista în podcastul .

Atunci când vede păianjeni în casă, Xonia îi aspiră și se teme de ei, chiar dacă nu sunt veninoși. Până la 19 ani, vedeta a crescut în Australia, țară care este plină de tot felul de vietăți care îi pot speria pe oameni, cum ar fi păianjeni veninoși sau șerpi.

“Am avut și astfel de ‘musafiri’ în casă și l-am aspirat. Cum să îl omor? Că la toată lumea îi era teamă. Nu cred că era veninos (…) Avem tot felul de insecte și e foarte rar și mi s-a întâmplat o singură dată.

Am plecat la 19 ani din Australia. Toată copilăria, educația mea, este acolo, mentalitatea mea aparține Australiei. Am plecat din Australia, m-am dus în America și am ajuns în România”, a mai spus Xonia.

De ce Xonia nu merge la plajă

Xonia a dezvăluit că și că face tot posibilul să evite soarele. În trecut, cântăreața a făcut insolație, așa că încearcă să evite să aibă probleme grave de sănătate.

De când a făcut insolație, Xonia a avut câteva reacții ale corpului, fără a detalia ce a pățit mai exact. Cântăreața își face anual analizele atunci când merge acasă, în Australia.

“Am făcut la un moment dat insolație, a fost foarte nasol, și de atunci încerc să mă feresc. Am avut o grămadă de reacții atunci și nu îmi mai trebuie.

M-am învățat minte. Sincer, în fiecare an când mă duc acasă în Australia îmi fac toate analizele și tot ce ține de sănătate. Dar mai ales am grijă să îmi verific fiecare punct de pe corp, fiecare aluniță, ca să mă asigur că nu a mai crescut, că este în regulă”, a declarat ea pentru .