De ce stă Vlăduța Lupău cu soacra. Dezvăluiri inedite din casa interpretei: ”Noi o mai amenințăm”

De ce stă frumoasa șatenă cu . Detalii inedite din casa interpretei în vârstă de 31 de ani, care a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu numai câteva luni. Ce a povestit vedeta despre această situație.

Motivul pentru care Vlăduța Lupău locuiește cu mama soțului ei. Dezvăluirile cântăreței

Vlăduța Lupău are un sprijin foarte mare în persoana soacrei sale care o ajută în creșterea fiului său, Iair, mai ales că are un program foarte încărcat prin prisma concertelor și evenimentelor pe care le are în țară și în străinătate.

Cunoscuta locuiește cu mama soțului ei de o perioadă destul de lungă pentru că părinții săi stau mai departe de casa sa. Femeia a lăsat totul pe planul doi pentru a fi alături de nepotul său, Iair.

„Soacra e rezidentă (n. red. la ei acasă). Părinții mei stau la distanță și vin, dar mai rar. Ea stă în permanență cu noi, 24/24. Noi o mai amenințăm cu vacanța, dar încă nu i-am dat-o.

Și-a lăsat viața ei pe planul doi pentru nepot și după aceea pentru noi. Bunicii uneori o iau razna și eu spun de multe ori că vor să mi-l fure și mama și tata și părinții lui Adi, dar nu.

Este copilul nostru. Într-adevăr, avem mare noroc cu ei că sunt alături de noi.

Cred că oricine are un copil mic și pe lângă și carieră are nevoie de ajutor, iar cu părinții e cel mai bine”, a dezvăluit Vlăduța Lupău în cadrul emisiunii La Măruță de la .

Vlăduța Lupău, împlinită de când a devenit mamă

Vlăduța Lupău este fericită și împlinită de când a devenit mamă. Și-a dorit foarte mult să aducă pe lume un copil și a trecut prin mai multe încercări până i s-a îndeplinit dorința. Din păcate, a pierdut două sarcini.

Micuțul Iair îi aduce numeroase motive de bucurie, interpreta de muzică populară fiind foarte atașată de băiețel. În plus, bebelușul nu este străin de lumina reflectoarelor și toată lumea este la curent cu evoluția sa.