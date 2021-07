Culiță Sterp provine dintr-o familie numeroasă. Mai are un frate și două surori. Aceștia au o relație foarte bună apărând mereu în fotografii cu zâmbetul pe buze. Mereu însă din pozele de familie lipsește tatăl lor.

Ileana, sora cântărețului a explicat ce s-a întâmplat cu acesta.

De ce tatăl lui Culiță Sterp nu apare în nicio fotografie de familie. Sora cântărețului a lămurit misterul

Frații Sterp formează o familie unită și s-au sprijinit mereu. Din fotografiile de familie postate pe rețelele de socializare se vede clar cât de mult țin unii la ceilalți. Mereu însă din poze a lipsit un membru. Tatăl.

a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare în care explică de ce acesta lipsește din viața lor. Nimeni nu l-a mai văzut de ani de zile, însă o întâmplare recentă a făcut-o pe sora lui Culiță Sterp să se gândească la el.

“Aseară am ieșit la plimbare cu Carla. Când am trecut pe lângă cimitir, soțul mi-a spus: Mi-e dor de tata. În următoarea secundă priveam cerul în aceeași direcție și am văzut o stea căzătoare.

Ne-am uitat mirați și emoționați unul la celălalt. Ochii ni s-au umplut de lacrimi și n-am mai zis nimic”, a scris Ileana Sterp, pe contul ei de Instagram.

Tatăl cântărețului nu vrea să-și vadă copiii

Tatăl cântărețului a plecat în urmă cu mai mulți ani de acasă.

“Primesc des întrebarea: ‘Unde este tatăl vostru?’ sau ‘Tatăl vostru de ce nu apare în nicio poză, în niciun vlog?’ Ei bine, el nu locuiește cu noi.

A plecat… acum mulți ani. A plecat pur și simplu, nu știu dacă a avut un motiv bine întemeiat sau nu, a fost alegerea lui. Noi am încercat să-l mai aducem acasă, dar n-am reușit.

Din păcate nu-și dorește să păstrăm legătură, deci nu avem o relație apropiată.”, a mai scris Ileana Sterp, pe contul său de socializare.

În urmă cu aproape un an, vorbea despre tatăl copiilor săi.

“Omului meu i-a plăcut să umble, iar eu mereu am iertat. Așa îmi este firea. Eu sunt mai mică decât soțul meu cu 10 ani, dar nici acest lucru nu l-a împiedicat să se mai uite și la altele.

Deși am fost tânără și doar pentru el, a umblat și i-a mai scăpat ochii și la altele, m-a trădat de multe ori”, a spus Geta Sterp, la FanArena.