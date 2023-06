De ce tremură Mariana Ionescu Căpitănescu: “A murit sub ochii mei! Am rămas cu sechele”!

Mariana Ionescu Căpitănescu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK care este cea mai frică a sa. Din pricina unei tragedii la care a fost martoră în copilărie, artista a rămas cu traume, cu care se luptă în continuare. Vedeta a povestit detaliat totul despre greutățile care au încercat-o atunci când era copil.

Mariana Ionescu Căpitănescu, traumatizată de o tragedie petrecută în copilărie: “A murit sub ochii mei”

Celebra artistă de muzică populară a fost martora unei tragedii în copilărie, care a marcat-o profund. își amintește cu groază de acele clipe înspăimântătoare. Copil fiind, Mariana Ionescu Căpitănescu a rămas cu temeri din cauza acelui moment cumplit.

“Copilăria mea a fost cu povești dramatice. Era mult de muncă, muncă dusă la oboseală extremă, cu teamă, cu frică. Au fost tot felul de întâmplări de care îmi amintesc acum și mă cuprinde teama, cum de am putut să trec prin ele. Au fost multe momente grele în copilăria mea. Mă duceam la câmp, cu vitele, când eram mică și mă prindea câte o ploaie cu trăsnete, cu fulgere și nu știam unde să mă ascund. Dacă mă ascundeam în pădure, puteau să cadă copacii pe mine, sau să fiu trăsnită.

Chiar a avut loc un eveniment nefericit în perioada în care eram eu copil. O fată, care era mai mare decât mine a fost trăsnită pe câmp și a murit. A fost lovită de fulger. Eu am văzut cu ochii mei această întâmplare, a murit sub ochii mei, de fiecare dată când mergeam cu vitele pe câmp, trăiam acea traumă pe care am văzut-o. Cât de mult au suferit părinții și întreaga familie după acel episod. Mai aveam momente în care părinții mă trimiteau cu vitele să transport lemne, fân.

Eu micuță fiind, când se lăsa seara, mă puneau ai mei să merg cu căruța la bunicii mei. Mă duceam și mergeam tot drumul cu teamă că nu mă ascultă vitele, că nu ajung la bunici. Când ajungeam, bunicii își făceau cruce și se mirau cum de m-au lăsat ai mei singură. Și teama aceea și frica mă face să mă cutremur și acum”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu pentru FANATIK.

Artista de muzică populară, despre cea mai mare frică a sa: “Îmi este teamă și acum”

Mariana Ionescu Căpitănescu a dezvăluit că cea mai mare teamă a sa sunt fulgerele. Pentru că în copilărie a văzut cum a fată a murit într-un mod cumplit, vedeta a rămas cu sechele. Chiar și astăzi este îngrozită de aceste descărcări electrice și are grijă ca toți cei dragi să fie în siguranță.

“Încă îmi este teamă de fulgere și acum. Am studiat ulterior, să înțeleg ce se întâmplă și cum au loc aceste fulgere. Într-adevăr, au rămas niște temeri. Îmi este frică când văd, chiar și pentru copii.

Mă asigur mereu, să văd unde sunt, o sun pe mama, să nu fie pe câmp sau afară. Faptul că s-a întâmplat nenorocirea aceea, că am văzut pe viu ce se poate întâmpla, am rămas din această cauză cu sechele”, a mai adăugat artista de muzică populară.

Mariana Ionescu Căpitănescu: “Am avut neajunsuri și multe dorințe neîmplinite”

Îndrăgita artistă are o carieră de succes, . Cu toate acestea, cântăreața își aduce aminte de copilărie, atunci când neajunsurile și-au spus cuvântul. Însă vedeta consideră că toate acele greutăți prin care a trecut la o vârstă fragedă au modelat-o în persoana care este astăzi.

“Pe de altă parte, am avut și părți frumoase în copilăria mea. Se organizau hore, mergeam la joc, cu tarafuri muzicale, mergeam cu fetele și jucam. Mergeam la sărbători câmpenești prin satele vecine. Am avut și momente frumoase, dar au fost clipe amestecate. Am avut o copilărie cu de toate.

Am avut și neajunsuri și multe dorințe neîmplinite. Dar când am crescut și îmi povestea mama despre copilăria ei, mi-am dat seama că am avut o copilărie mai frumoasă decât a ei. Am dat vina pe vremuri, în niciun caz pe părinții mei. Așa a fost să fie, fiecare cum are destinul. Așa ne formăm în viață. Poate dacă nu ar fi fost așa copilăria mea, nu aș fi avut o dorință arzătoare de a pleca și de a împărtăși lumii talentul meu.

Poate aș fi fost mult mai comodă și nu aș fi ajuns aici. Dar pentru a ajunge aici, am muncit și m-am bucurat de orice părticică și de orice cântec care a ajuns la inima publicului. Am fost întotdeauna recunoscătoare și mi-am dorit ca publicul să vadă că eu întorc dragostea lui cu respect și mulțumire. Recunoștința este foarte importantă”, a mai spus pentru FANATIK.