De unde a pornit râca Dinamo – Gică Hagi, pe care PCH îl acuză acum de blat! Pe principiul „Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești!

Suporterii lui Dinamo au fost revoltați de desfășurarea meciului Chindia Târgoviște – Viitorul 2-1, pornind de la formula de echipă trimisă pe teren de Gică Hagi și până la rezultatul final.

Fanii din Peluza Cătălin Hîldan au postat un mesaj dur la adresa patronului și antrenorului echipei de la Ovidiu cu referire directă la „omenia” de care acesta a dat dovadă în partida cu Chindia și de care, la rândul lui, a beneficiat din plin când i-a fost greu…

Exemplul dat de suporterii dinamoviști este celebrul meci Steaua – Viitorul 2-5 în „Ghencea”, din 19 mai 2013, etapa 32 a sezonului 2012-2013, când „nașul” Gică Hagi, la primul sezon în Liga I, era la retrogradare, iar „finul” Gigi Becali, deja campion, cu 16 puncte peste locul 2 (Pandurii Târgu Jiu) spunea despre rezultatul „neașteptat” că „A fost vorba de omenie, tată! Așa am simțit! Nu a fost niciun aranjament, niciun blat. A fost o chestiune de bun-simț”. Pentru statisticieni, antrenor la Steaua era Laurențiu Reghecampf.

Tocmai plecat de la Dinamo cu restanțe salariale, Florin Prunea, „câine” declarat, era în mai 2013 președinte la CSMS Iași, actuala Poli Iași, echipă prinsă și ea în hora retrogradării și care chiar a căzut atunci în Liga aII-a. Furia lui Prunea după rezultatul din Ghencea s-a manifestat public fără nicio reținere.

„E posibil aşa ceva, ce a făcut patronul Stelei? Am asistat la cea mai urîtă pagină din istoria Stelei. O pagină ruşinoasă a fotbalului românesc. Am văzut un antrenor care şi-a dat demisia şi care apoi a revenit asupra ei, am văzut un fost coleg, Hagi, care se bucura. Pentru prima dată, un antrenor a vorbit despre mizeria din fotbal, apoi a revenit pentru că, asta e, n-are ce să facă. E un campionat fraudat” – Florin Prunea

„Vom face memoriu la UEFA după ruşinea de meci Steaua – Viitorul! Este o ruşine pentru fotbalul românesc. Strângem toate probele, inclusiv autodenunţul lui Reghecampf, care acuza mizeriile din fotbalul românesc. Asemenea momente penibile nu au ce căuta într-un fotbal curat. A fost cea mai ruşinoasă pagină din istoria Stelei” – Florin Prunea