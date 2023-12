Decesul Mădălinei, profesoara moartă în cadă, i-a îndurerat pe colegi: „Dumnezeu să o ierte, deși nu ar avea ce ierta”

Numele profesoarei care a murit în ziua de Ajun după ce venise în vizită la părinții ei este Mădălina Bîrloiu. Imediat anunțarea decesului, cel mai probabil din cauza intoxicației cu monoxis de carbon, prietenii și colegii au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

Mădălina Bîrloiu era profesoară în București, dar plecare în localitatea Cetățeni, județul Argeș, pentru a petrece sărbătorile împreună cu părinții ei. Din nefericire, a fost găsită moartă în cadă la scurtă vreme după ce ajunsese la casa părinților.

ADVERTISEMENT

Femeia venise în localitatea natală în seara zile de 24 decembrie și, după ce a luat masa cu părinții, a mers să se îmbăieze. Cum șederea ei în baie se prelungea, părinții au bătut la ușă, însă fiica lor nu a răspuns. A fost chemată ambulanța, dar medicii nu au reușit să o salveze pe femeie.

„Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, fiind declarat decesul persoanei în cauză, femeie de 34 de ani. Cercetările au fost preluate de către polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung.

ADVERTISEMENT

Femeia nu prezenta urme de violență, iar pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal, conform art. 192 din Codul Penal, urmând să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, pentru ”, a anunțat IPJ Argeș.

La scurtă vreme după anunțul morții sale, pe pagina de Facebook a Mădălinei Bîrloiu au început să apară mesajele de condoleanțe din partea prietenilor și colegilor. „Pentru toți cei ce am cunoscut-o, am iubit-o, am respectat-o, am admirat-o, Madalina noastră nu mai este! E un înger în cer, asa cum a fost și pe Pământ!”, este unul dintre ele.

ADVERTISEMENT

„Dumnezeu să o ierte, deși nu ar avea ce ierta, era un om prea bun, un înger de bunătate… A chemat-o la El în ziua de Crăciun… Le doresc putere celor dragi să treacă peste aceste momente cumplite…”, este un alt mesaj de pe pagina de Facebook a profesoarei. „O colegă care era mereu cu zâmbetul pe buze și ne încânta cu voia ei bună! O mare pierdere pentru toți! Dumnezeu să o odihnească în pace!”

Tot o a fost cauza morții și în cazul a trei persoane, doi soți și copilul lor, care au fost găsiți fără viață în locuința lor din comuna Vaideeni, județul Argeș. Când medicii au ajuns la casa lor nu au mai putut decât să constate decesul.