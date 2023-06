Decesul tragic al unei fetițe de 14 luni. A murit sufocată de curelele unei genți care atârna pe o ușă

Mia Macphee, o fetiță de doar 14 luni din Scoția, a murit sufocată pe 24 mai, iar părinții îndurerați au vorbit cu presa locală din dorința de a trage un semnal de alarmă cu privire la pericolele pe care le reprezintă lucrurile lăsate la întâmplare atârnând de uși.

Decesul tragic al unei fetițe de 14 luni

„Mia era spumoasă, îndrăzneață și era o fetița lui tata. Nu ne-am gândit niciodată că ne vom pierde fetița. Credeam că vom avea ani de zile împreună. Îi aducem un omagiu pentru că a fost extraordinară… dar și pentru ca acest lucru să nu se întâmple altor familii”, și-au început relatarea Connor și Hannah, părinții fetiței micuțe care și-a pierdut viața în urma unui accident stupid produs în casă.

Tragedia s-a produs în data de 24 mai, atunci când fetița, născută pe 31 martie 2022, nu și-a mai făcut simțită prezența în casă. „Mia știa cum să își facă simțită prezența. Avea un râs molipsitor și, deși putea să spună “mamma” și “dadda”, cu ce ne obișnuisem noi erau obișnuite micile ei țipete spontane. Când tăcea, știam că ceva nu e în regulă”, au povestit cei doi părinți îndurerați pentru .

Hannah și Connor se aflau în bucătărie, încăperea alăturată celei în care se afla Mia, doar de câteva minute, când s-a produs tragedia. Mia se încurcase într-un rucsac mic, de tip geantă de mână, cu curele subțiri, care fusese atârnat de mânerul ușii.

„Connor s-a dus să vadă. În timp ce o dezlega, a strigat după mine. Am apucat-o și am dus-o pe podeaua bucătăriei unde am început să-i fac resuscitare. Connor a sunat la 999”, a povestit mama fetiței, descriind apoi scenele de haos cu vecinii care au sosit, urmați de poliție și de ambulanța aeriană.

„I-am spus copilului nostru de opt ani să rămână sus. Nu știam de cât de grav era. A rămas fără oxigen pentru foarte mult timp. A fost nevoie de 30-45 de minute pentru ca inima ei să înceapă să bată din nou”, a mai povestit Hannah, mama fetiței, precizând că vrea să ofere acele detalii care pot ajuta alți , dar să nu îi traumatizeze și mai mult pe cei doi băieți ai familiei.

Medicii nu i-au putut salva viața

Mia a fost transportată cu o ambulanță la Spitalul Raigmore, iar părinții ei au venit cu mașina poliției.

“Avem această amintire despre faptul că știam că nu puteau să călătorească repede, deoarece erau o mulțime de oameni cu Mia în ambulanță, dar eram atât de frustrați că oamenii nu opreau pentru a ne lăsa să trecem pe toți. Nu te gândești întotdeauna la asta până când nu te afli în această situație”, a mai spus Hannah.

La spital, cuplul a aflat că situația Miei era precară. O echipă medicală a zburat din Glasgow pentru a prelua îngrijirea fetiței, astfel încât să poată fi transferată la un spital din Edinburgh. „A fost îngrozitor. Viața fiicei noastre atârna în balanță”, au mai spus părinții micuței, care au precizat că inițiat , atunci când medicii au renunțat la anumite medicamente pentru ea. „Din păcate, nu a fost să fie”, a spus mama ei.

Familia a sosit la Edinburgh la primele ore ale dimineții de joi, însă duminică Mia a decedat. Părinții au mai spus că sunt fericiți că au mai putut petrece măcar acele patru zile alături de fiica lor, precizând că duminică dimineața, când semnele ei vitale au început să se schimbe, și-au dat seama că nu mai au mult timp împreună.

„Connor și eu stăteam în pat cu ea. Aveam mâna pe pieptul ei și simțeam cum o pierd. Inima ei a încetat să mai bată. Am adormit cu ea între noi. A fost ultima dată când am stat cu fetița noastră. Nu putem să o spunem mai serios de atât. Nu ne-am gândit deloc la acea geantă atârnată de ușă. Dar zilnic, lucruri de genul acesta trebuie să fie gândite”, a mai spus Hannah, mama micuței Mia, care acum este însărcinată cu cel de-al treilea băiat al familiei.